Μαριλού Κατσαφάδου: «Όταν χάσαμε τη μαμά μου άλλαξαν οι ρόλοι – Eνηλικιώθηκα κι ας είχα γίνει ήδη μητέρα»

Η Μαριλού Κατσαφάδου, μία από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς της, παραχώρησε μια συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ως καλεσμένη στο «The 2Night Show», μιλώντας ανοιχτά για τις μεγάλες ανατροπές που βίωσε τα τελευταία χρόνια στην προσωπική της ζωή.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στα γεγονότα που τη σημάδεψαν και επαναπροσδιόρισαν τον τρόπο που βλέπει τις ανθρώπινες σχέσεις, εστιάζοντας στον θάνατο της μητέρας της και στο γεγονός ότι είναι χωρισμένη.

«Όταν χάσαμε τη μαμά μου άλλαξαν οι ρόλοι στο σπίτι, τότε ένιωσα ότι ενηλικιώθηκα κι ας είχα γίνει ήδη μητέρα. Ο πατέρας μου με στήριξε πολύ κι είναι μεγάλη υπόθεση που ζούμε την καθημερινότητα», είπε αρχικά η Μαριλού Κατσαφάδου.

Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Άκουσα μία συνάδελφο που έλεγε ότι στο σχολείο που πηγαίνει το παιδί της, σε μία άλλη τάξη όλοι οι γονείς είναι χωρισμένοι, εκτός από ένα παιδί. Και αυτό το παιδί πήγε κλαίγοντας στο σπίτι του παρακαλώντας να χωρίσουν οι γονείς του, γιατί αισθανόταν πολύ λάθος σε όλο αυτό το σύνολο. Και λες γιατί; Αυτό είναι τρελό που όλοι είναι χωρισμένοι».

«Θα γίνει 8 χρονών ο Παναγιώτης, καταλαβαίνει όταν με βλέπει να παίζω ότι είναι ένας ρόλος, με ακούει να παραμιλάω όταν μαθαίνω τα λόγια μου. Αυτό που λέω στο παιδί μου είναι πως ό,τι κι αν αποφασίσει να κάνει στη ζωή του, να το κάνει με αγάπη», εξομολογήθηκε η ηθοποιός για τον γιο της.

