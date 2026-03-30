Ξεστήθηκαν τα σκηνικά της Κοκκίνου, το νέο ταίρι της Μαρίας Αναστασοπούλου και το παρασκήνιο για το πρωινό δίδυμο της ΕΡΤ

To «τηλεοπτικό θερμόμετρο» επέστρεψε στη θέση του και αναλαμβάνει να σας ενημερώσει για τα τηλεοπτικά τεκταινόμενα.

Ξεστήθηκαν τα σκηνικά

Με μία αλλαγή προγράμματος μία εβδομάδα πριν την πρεμιέρα της Ζέτας Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1, ο σταθμός του Αμαρουσίου ενημέρωσε το τηλεοπτικό κοινό ότι το τηλεπαιχνίδι «Don’t Forget the Lyrics» με παρουσιάστρια την Έλλη Κοκκίνου δε θα μεταδιδόταν το βράδυ του Σαββάτου χωρίς να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την τύχη του.

Είναι γεγονός ότι το συγκεκριμένο format ταλαιπωρήθηκε αρκετά από τις συνεχείς αλλαγές στην ημέρα μετάδοσής του, όπως επίσης και ότι από την πρώτη ημέρα προβολής του δεν έπεισε το τηλεοπτικό κοινό. Αδιαμφισβήτητα η Έλλη Κοκκίνου άφησε θετικές εντυπώσεις στο ρόλο της παρουσίασης, όμως ενημερώθηκε έκπληκτη από τους δημοσιογράφους για το ότι η εκπομπή της σταμάτησε να προβάλλεται.

Ο ΑΝΤ1 έχει μπει σε φάση ριζικών αλλαγών ενόψει και της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Τα γυρίσματα του τηλεπαιχνιδιού έχουν ολοκληρωθεί εδώ και καιρό και τα στελέχη του σταθμού του Αμαρουσίου έδωσαν εντολή να ξεστηθούν τα σκηνικά, καθώς, το παιχνίδι δεν πρόκειται να επιστρέψει ξανά στις οθόνες μας.

Από την άλλη η τραγουδίστρια είναι ιδιαιτέρως εκνευρισμένη αυτές τις ημέρες, καθώς δεν ενημερώθηκε ποτέ επίσημα από τα στελέχη του ΑΝΤ1 για τη διακοπή μετάδοσης της εκπομπής της.

Τι πραγματικά συμβαίνει με το δίδυμο της ΕΡΤ;

Θυμάστε που γράφαμε τις προηγούμενες ημέρες για το πρωινό ενημερωτικό δίδυμο του Ertnews που από την επόμενη σεζόν, αν όχι από τη φετινή, «σπάει»;

Κώστας Παπαχλιμίντζος και Κατερίνα Δούκα μετά από 1,5 χρόνο τηλεοπτικής συνύπαρξης δεν φαίνονται διατεθειμένοι να μοιράζονται τον ίδιο τηλεοπτικό αέρα για πολύ καιρό ακόμα.

Όμως, όσο, κι αν το πρώτο καιρό επικοινωνήθηκε προς τα media ότι ο λόγος της απόφασης αυτής είναι ότι η Κατερίνα Δούκα δεν αντέχει άλλο το βάρβαρο πρωινό ξύπνημα, φαίνεται τελικά, ότι υπάρχει αρκετό παρασκήνιο.

Το τελευταίο διάστημα με το ζόρι ανταλλάσσουν καλημέρες. Οι προστριβές, οι διαφωνίες και οι εντάσεις είναι συνεχείς, σε συνδυασμό με τα νούμερα τηλεθέασης που φέτος καταγράφουν πτωτική πορεία.

Έτσι η δημοσιογράφος ενημέρωσε τα στελέχη της ΕΡΤ ότι επιθυμία της είναι να αποχωρήσει από το συγκεκριμένο σχήμα. Πάντως οι «Συνδέσεις» της ΕΡΤ μπαίνουν σε περίοδο ριζικών αλλαγών και μη σας κάνει εντύπωση αν από την επόμενη σεζόν δεν είναι ούτε ο Κώστας Παπαχλιμίντζος στη θέση του.

Αλλάζει ταίρι η Μαρία Αναστασοπούλου;

Το συμβόλαιο της Μαρίας Αναστασοπούλου με τον ΣΚΑΪ λήγει φέτος το καλοκαίρι και οι δύο πλευρές φαίνονται άκρως ικανοποιημένες από τη μεταξύ τους συνεργασία.

Μάλιστα, αμέσως μετά το Πάσχα θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συζητήσουν την ανανέωση της συνεργασίας τους, αλλά και τη μορφή που αυτή θα έχει. Είναι αλήθεια ότι το «Live you» έχει καταφέρει να σταθεί επάξια απέναντι στον ανταγωνισμό και μάλιστα σε μία ζώνη που για πολλά χρόνια ήταν ψυχαγωγική χωρίς να αποφέρει καρπούς στο κανάλι.

Ένα σενάριο που έχει φτάσει στα αυτιά μου είναι πως από την επόμενη σεζόν ο Άρης Πορτοσάλτε δεν θα μετέχει τόσο ενεργά στην παρουσίαση της εκπομπής και θα έχει το ρόλο του κεντρικού σχολιαστή.

Έτσι τα στελέχη του Φαλήρου προσανατολίζονται σε ένα ανατρεπτικό δίδυμο. Με δεδομένο ότι η εκπομπή του Κώστα Τσουρού δε θα συνεχιστεί την επόμενη σεζόν και ότι ο παρουσιαστής έχει συμβόλαιο για ένα ακόμα χρόνο με το κανάλι στον ΣΚΑΪ σκέφτονται να «παντρέψουν» τη Μαρία Αναστασοπούλου με τον Κώστα Τσουρό.

Ένα δίδυμο άκρως ενδιαφέρον τηλεοπτικά, ενώ, ο Κώστας Τσουρός έχει αποδείξει ότι το «έχει» και με τα βαριά ενημερωτικά θέματα.

Αυτά για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά μην ξεχνάτε ό,τι κάνετε, να το κάνετε καλά!