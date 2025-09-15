Το νέο “Καλημέρα Ελλάδα” έκανε πρεμιέρα: “Να μας κρίνετε αυστηρά” – Όσα είπαν Παναγιώτης Στάθης και Άννα Λιβαθυνού

Επέστρεψε στις 6 το πρωί της Δευτέρας 15/9 η μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, το “Καλημέρα Ελλάδα“.

Ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού καλημέρισαν το τηλεοπτικό κοινό, παίρνοντας τη σκυτάλη του εμβληματικού ενημερωτικού μαγκαζίνο από τον Γιώργο Παπαδάκη, υπό τους ήχους των τραγουδιών της Άννας Βίσση από τη μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο.

Δείτε την έναρξη της εκπομπής:

Την πρώτη “καλημέρα” είπε ο Παναγιώτης Στάθης, με την Άννα Λιβαθυνού να συμπληρώνει: “εδώ είμαστε! Έφτασε αυτή η μέρα επιτέλους! Τι κάνετε; Πως είστε;”.

“Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στη νέα σελίδα του Καλημέρα Ελλάδα, εδώ στον ΑΝΤ1 με ανυπομονησία και μεγάλη χαρά ερχόμαστε” είπε ο δημοσιογράφος.

“Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας αυτό το πρωινό. Θα είμαστε μαζί σας καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 06.00 με 09.00 το πρωί, γιατί στόχος αυτής της εκπομπής, όλης της ομάδας μπροστά και πίσω από τις κάμερες, είναι να ξεκινάει η μέρα μας, να είμαστε πάντα ενημερωμένοι αλλά με πολύ ωραία, θετική και χαρούμενη διάθεση” είπε από την πλευρά της η Άννα Λιβαθυνού, με τον Παναγιώτη Στάθη να συνεχίζει:

“Να πούμε ότι ερχόμαστε εδώ, πραγματικά σ’ αυτή την ιστορική εκπομπή, σ’ αυτόν τον ιστορικό τίτλο, στο Καλημέρα Ελλάδα, στη μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, προκειμένου να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στον τίτλο της εκπομπής που είναι πολύ βαρύς, στην ιστορία της που είναι επίσης πολύ βαριά και πρεσβεύουμε ενδεχομένως τη δική μας ματιά σ’ αυτή τη νέα σελίδα σίγουρα όμως πιστοί σ’ αυτό που είχε όλα αυτά τα χρόνια η εκπομπή. Αξιοπιστία, αντικειμενικότητα, νηφαλιότητα, καλή διάθεση, χιούμορ“.

“Αυτό δηλαδή το οποίο έκανε ο Γιώργος Παπαδάκης, με τεράστια επιτυχία, 34 ολόκληρα χρόνια με σκληρή δουλειά, εμείς είμαστε εδώ για να το συνεχίσουμε και αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε τα ζεστά πρωινά μας. Αυτό το ραντεβού που θέλουμε να μας βάλετε στις καρδιές σας αλλά και στο σπιτικό σας” σημείωσε ακόμα η τηλεοπτική του παρτενέρ.

“Να μας κρίνετε αυστηρά! Εμείς περιμένουμε να μας κρίνετε αυστηρά, να σας ακούσουμε, έτσι πρέπει. Ο κόσμος έχει απαιτήσεις και εμείς πρέπει να τις ακούσουμε” τόνισε ακόμα ο παρουσιαστής.