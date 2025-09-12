Άννα Λιβαθυνού: Τι δήλωσε λίγο πριν την πρεμιέρα του «Καλημέρα Ελλάδα» – «Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη»

Λίγο πριν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα τους στο «Καλημέρα Ελλάδα», ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού έκαναν την πρώτη τους κοινή τηλεοπτική εμφάνιση ως το νέο πρωινό δίδυμο του ΑΝΤ1. Οι δύο δημοσιογράφοι βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου και μίλησαν για την τεράστια πρόκληση που έχουν μπροστά τους.

Οι δύο παρουσιαστές αναφέρθηκαν στην ενημερωτική ζώνη του καναλιού μετά την αποχώρηση του ιστορικού Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος κράτησε τα ηνία της εκπομπής για δεκαετίες. Μίλησαν για την αλλαγή σκυτάλης, τονίζοντας ότι η παράδοση του «Καλημέρα Ελλάδα» θα συνεχιστεί, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της νέας εποχής.

«Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλο βάρος και ευθύνη. Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει πολλά και αυτό που θα επιχειρήσουμε να κάνουμε είναι να σεβαστούμε αυτή την παράδοση, αυτόν τον ενημερωτικό αξιόπιστο χαρακτήρα που ο ίδιος έφερε στην πρωινή ζώνη με πολύ κόπο και τεράστια επιτυχία», είπε η Άννα Λιβαθυνού.

«Έπαθα σοκ όταν με κάλεσαν και μου πρότειναν το Καλημέρα Ελλάδα. Για κάποια άλλη ζώνη μπορεί να το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Για την συγκεκριμένη εκπομπή, όχι», σχολίασε η Άννα Λιβαθυνού.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: