Τηλεοπτικό θερμόμετρο: Το μενού του Πάσχα – Κατάνυξη, ιστορικές υπερπαραγωγές και εορταστικά γλέντια

Με άξονα το κατανυκτικό πνεύμα των ημερών αλλά και την ψυχαγωγία της Λαμπρής, οι τηλεοπτικοί σταθμοί προχωρούν σε ριζική αναδιάταξη του προγράμματός τους για τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Από τις ζωντανές μεταδόσεις των Ιερών Ακολουθιών μέχρι τις κλασικές βιβλικές ταινίες, δείτε πώς διαμορφώνεται το τοπίο στη μικρή οθόνη.

MEGA: Εστίαση στην παράδοση και τον «Άγιο Παΐσιο»

Το MEGA επενδύει στη θρησκευτική κατάνυξη μεταδίδοντας ζωντανά τις Ακολουθίες από τον Άγιο Νικόλαο και την Αγία Τριάδα Πειραιώς, με αποκορύφωμα την Ακολουθία των Παθών (Μ. Πέμπτη) και τον Επιτάφιο (Μ. Παρασκευή).

Ιερές Ακολουθίες (Ζωντανά):

Μ. Πέμπτη (18:30 – 22:00): Ακολουθία των Παθών από τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Πειραιώς.

Σειρές & Ψυχαγωγία:

«Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό»: Καθημερινά τα μεσάνυχτα. Από τη Μ. Πέμπτη, προβολή στις 16:00 και στις 20:50 .

Καθημερινά τα μεσάνυχτα. Από τη Μ. Πέμπτη, προβολή στις και στις . Ανάσταση: «Πάσχα με τη Μελίνα Ασλανίδου και τη Γλυκερία» (Μετά την Ανάσταση).

ΕΡΤ: Θρησκευτικά Ντοκιμαντέρ και Διεθνής Κινηματογράφος

Η δημόσια τηλεόραση καλύπτει τις Ιερές Ακολουθίες από τη Μητρόπολη Αθηνών και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ενώ το πρόγραμμά της εμπλουτίζεται με ντοκιμαντέρ και κινηματογραφικά αριστουργήματα:

Μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 (Ακολουθίες):

Μ. Πέμπτη (19:00): Ακολουθία των Αγίων Παθών (Καθεδρικός Ναός Αθηνών).

Κινηματογράφος & Ντοκιμαντέρ (Μ. Παρασκευή στην ΕΡΤ1):

08:30: «Κοντά στον Ιησού» – Επεισόδιο: Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ.

STAR: Παιδική ζώνη και μεγάλες πρεμιέρες

Το Star δίνει προτεραιότητα στους μικρούς τηλεθεατές με διευρυμένη πρωινή ζώνη Starland, ενώ τα βράδια φιλοξενεί μεγάλες παραγωγές:

Μ. Πέμπτη (12:30): «Ο Μυστικός Κήπος» (Α’ Προβολή).

OPEN: Βιβλικά Έπη και Εορταστικός Μαραθώνιος

Το OPEN εστιάζει στις κινηματογραφικές μεταφορές της Βίβλου («Γένεση», «Ιερεμίας», «Εσθήρ», «Απόστολος Παύλος»), πλαισιώνοντας τις με ζωντανές συνδέσεις από Ιερούς Ναούς της Θεσσαλονίκης.

Ταινίες & Ακολουθίες:

Μ. Πέμπτη (22:30): «Η Βίβλος: Γένεση» (Μετά την Ακολουθία των Παθών).

Πασχαλινή Ψυχαγωγία:

Ανάσταση (00:15): «Just Party» – Εορταστικό J2US.

ΑΝΤ1: Η σταθερή αξία του Τζεφιρέλι

Πιστή στην παράδοση δεκαετιών, η συχνότητα του ΑΝΤ1 θα φιλοξενήσει το εμβληματικό έπος του Φράνκο Τζεφιρέλι, «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ».

Η προβολή της σειράς ξεκινά τη Μεγάλη Τετάρτη στις 21:00 και θα ολοκληρωθεί το Μεγάλο Σάββατο.