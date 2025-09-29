«The Voice»: Δυναμικό ξεκίνημα με πρωτιά για τον αγαπημένο μουσικό διαγωνισμό – Τα νούμερα τηλεθέασης

Το «The Voice of Greece», ο μεγαλύτερος μουσικός διαγωνισμός παγκοσμίως, επέστρεψε για 11η σεζόν στη συχνότητα του ΣΚΑΪ και για μία ακόμα φορά αποτέλεσε την αγαπημένη συνήθεια του τηλεοπτικού κοινού.

Και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το «The Voice of Greece» τερμάτισε πρώτο στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσης του, με 22,2% και πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54 με 13,9%. 2.353.000 τηλεθεατές έγιναν μέλη της μεγάλης παρέας για τουλάχιστον 1’.

Η πιο αγαπημένη παρέα της ελληνικής τηλεόρασης, ο Γιώργος Καπουτζίδης στην παρουσίαση, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου σε ρόλο coaches, βρίσκεται ξανά στο εντυπωσιακό πλατό του #TheVoiceGR αναζητώντας την Καλύτερη Φωνή της Ελλάδας και, ταυτόχρονα, χαρίζουν ξεχωριστές στιγμές!