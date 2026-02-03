Survivor SPOILER – Τρίτη (3/2): Οι ανατροπές και οι περιπέτειες συνεχίζονται και στο αποψινό επεισόδιο

Το Survivor επιστρέφει απόψε με καταιγιστικές εξελίξεις, καθώς οι ανατροπές και οι περιπέτειες στον Άγιο Δομίνικο δεν έχουν τέλος. Η αγωνία κορυφώνεται στο αποψινό επεισόδιο της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου, με τους παίκτες να έρχονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις που θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις συμμαχίες τους.

Tι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Οι περιπέτειες των Survivors στον Άγιο Δομίνικο κατάφεραν να κερδίσουν την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού, το οποίο έδωσε στο πρόγραμμα την πρώτη θέση στη ζώνη μετάδοσής του, για τον μήνα Ιανουάριο, τόσο στο γενικό σύνολο του κοινού με 16,2%, όσο και στο δυναμικό κοινό (18-54) με 14,2%.

Κάθε μέρα φέρνει και μία νέα ανατροπή και αυτό συμβαίνει και στο νέο επεισόδιο του Survivor απόψε, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Η χθεσινή, οικειοθελής αποχώρηση της Εβελίνας Λυκούδη οδήγησε υποχρεωτικά στην ανάδειξη δύο υποψηφίων από τις ομάδες που θα χάσουν στα αγωνίσματα ασυλίας της εβδομάδας. Ωστόσο, η ηττημένη ομάδα των Επαρχιωτών, στην ψηφοφορία της, κατέληξε στην ανάδειξη τριών υποψήφιων! Ο Χρήστος Μυλωνάς ήταν πρώτος σε ψήφους, ενώ ο Ιωάννης Ρέβης και ο Σταύρος Φλώρος ισοψήφησαν.

Μπορεί οι Αθηναίοι να διασκέδασαν με αυτή την εξέλιξη, όμως στην καλύβα των Μπλε η ατμόσφαιρα είναι εκρηκτική. Ορισμένοι υποψήφιοι προσπαθούν να μάθουν τον λόγο που ψηφίστηκαν και οι απαντήσεις που παίρνουν, δεν τους καλύπτουν.

Το τρίτο αγώνισμα ασυλίας είναι γεμάτο ανατροπές στο σκορ και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το τελικό αποτέλεσμα! Στην καλύβα των ηττημένων, η συζήτηση για το ποιοι πρέπει να είναι υποψήφιοι μονοπωλεί το ενδιαφέρον και ένα πρόσωπο προτείνει στην ομάδα του να ψηφιστεί… Θα συμφωνήσουν οι υπόλοιποι ή θα πράξει ο καθένας όπως νομίζει;

Στο Συμβούλιο του νησιού, οι νικητές κρίνουν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της αντίπαλης ομάδας, υποστηρίζοντας πως κάποιοι θα μπουν στη θέση που τους πρέπει…

Δείτε παρακάτω το trailer για το αποψινό επεισόδιο: