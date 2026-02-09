Survivor 2026: Με τις νέες αφίξεις κάποιοι χάνουν τα πρωτεία

Πέντε νέα πρόσωπα μπήκαν στις δύο ομάδες και οι Survivors έχουν ήδη αρχίσει να αξιολογούν τις επιδόσεις τους από τα πρώτα runs.

Στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ φαίνεται πως οι νέες προσθήκες φέρνουν διαχωρισμούς στο εσωτερικό των Αθηναίων και των Επαρχιωτών…

Στην καλύβα των Κόκκινων, η πείνα τους έχει εξαντλήσει και θεωρούν τη νίκη σε ένα επόμενο έπαθλο φαγητού μονόδρομο. Στην καλύβα των Μπλε, ο Μιχάλης Σηφάκης δείχνει να χάνει έδαφος και η αίγλη του να περιορίζεται…

Ο δεύτερος αγώνας ασυλίας είναι γεμάτος αναμετρήσεις με μεγάλες εντάσεις που κρίνονται στον πόντο…

Στο δεύτερο Συμβούλιο της εβδομάδας, ο Benzy Καραντώνης παίρνει το λόγο και είναι καταπέλτης… Η ηττημένη ομάδα θα πρέπει να αποφασίσει ποιον θα αναδείξει υποψήφιο. Η Κέλλυ Μποφίλιου εχθές, όπως παραδέχτηκε και η ίδια, ψηφίστηκε με αγωνιστικά κριτήρια. Με ποιο κριτήριο θα ψηφίσει απόψε η ηττημένη ομάδα;

SURVIVOR

Κυριακή-Τρίτη 21:00

καιΤετάρτηστις 21:40