Στον Ισραηλινό δημοσιογράφο Γκίντεον Λέβι το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών 2025

Στον διακεκριμένο Ισραηλινό δημοσιογράφο και συγγραφέα Γκίντεον Λέβι απονέμεται φέτος το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, «σε αναγνώριση της αδιάλειπτης και θαρραλέας δέσμευσης στην προώθηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του Τύπου».

Ο Γκίντεον Λέβι γεννήθηκε το 1953 στο Τελ Αβίβ και εργάζεται στην εφημερίδα Haaretz από το 1982. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τη στήλη «Twilight Zone», όπου καταγράφει την παλαιστινιακή ζωή υπό κατοχή.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, «διακρίνεται για την αταλάντευτη υπεράσπιση της ελευθερίας του Τύπου, αποτελώντας μια από τις πλέον θαρραλέες φωνές στο Ισραήλ. Είναι επίσης ένας από τους εντονότερους επικριτές της ισραηλινής κατοχής, αναδεικνύοντας τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Υποστηρίζει την ανάγκη διεθνούς πίεσης και μποϊκοτάζ, όπως έγινε στην περίπτωση του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. Παράλληλα, είναι σφοδρός επικριτής των πολιτικών του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενώ έχει καταγγείλει την εσκεμμένη λιμοκτονία και τον κίνδυνο εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων. Ο ίδιος δηλώνει πατριώτης Ισραηλινός, τονίζοντας ότι η αληθινή πατριωτική στάση είναι η κριτική απέναντι στην αδικία».

Ο Γκίντεον Λέβι έχει τιμηθεί, ακόμη, με το Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Emil Grunzweig (1996), το Βραβείο Δημοσιογραφίας Anna Lindh (2008), το Peace Through Media Award (2012), το Βραβείο Olof Palme (2015) και το Βραβείο Δημοσιογραφίας Sokolov (2021).

«Η Αθήνα τιμά φέτος με το Βραβείο Δημοκρατίας τον Γκίντεον Λέβι. Έναν άνθρωπο που με το έργο και το θάρρος του μας υπενθυμίζει ότι η ελευθερία του Τύπου και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι αφηρημένες έννοιες, αλλά καθημερινός αγώνας απέναντι στην αδικία», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Και πρόσθεσε: «Ο Γκίντεον Λέβι δίνει φωνή σε όσους τη στερούνται, αποκαλύπτοντας τα εγκλήματα που συντελούνται στη Γάζα και καταγγέλλοντας τη βία, τον εκτοπισμό και τη γενοκτονία. Αποδεικνύει ότι η αληθινή πατριωτική στάση είναι η κριτική στην αδικία και η αφοσίωση στην αλήθεια. Η βράβευση του Ισραηλινού δημοσιογράφου από τον Δήμο Αθηναίων αποτελεί μία πράξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό, στέλνοντας ταυτόχρονα ηχηρό μήνυμα ότι η πόλη μας υπερασπίζεται τις αρχές της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Η απονομή του βραβείου θα γίνει την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, στις 18:30, στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».

Το Βραβείο Δημοκρατίας

Το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών θεσπίστηκε το 2016 ως μία θεσμική πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων. Απονέμεται ετησίως σε ένα άτομο ή οργανισμό με διεθνώς αναγνωρισμένο έργο, ηθική ακεραιότητα και πορεία ζωής, που καταδεικνύει διαρκή αφοσίωση στις αξίες της Δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους Δικαίου.

Οι βραβευθέντες με το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών (2016-2024):

– Kenneth Roth (2016), εκτελεστικός διευθυντής Human Rights Watch.

– Felipe González (2017), πρώην πρωθυπουργός Ισπανίας.

– Joaquim Chissano (2018), πρώην Πρόεδρος Μοζαμβίκης

– Pawel Adamowicz (2019), πρώην δήμαρχος Γκντανσκ (μετά θάνατον)

– Fernando Henrique Cardoso (2020), πρώην Πρόεδρος Βραζιλίας

– Wai Wai Nu (2021), Βιρμανή ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων

– Ο λαός της Ουκρανίας (2022), εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο Volodymyr Zelenskyy

– Jean Claude Juncker (2023), πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

– Ο λαός της Ελλάδας (2024), εκπροσωπούμενος από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ