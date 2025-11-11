«Στο Παρά Πέντε»: Οι συντελεστές της σειράς συναντήθηκαν ξανά για την έναρξη των γυρισμάτων (Βίντεο)

Με μεγάλη ανυπομονησία περιμένουν οι fans της σειράς το επετειακό επεισόδιο του «Παρά 5» είκοσι χρόνια μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το νέο επεισόδιο της σειράς θα προβληθεί λίγες ημέρες πριν τις φετινές γιορτές των Χριστουγέννων. Σήμερα (11.11), όλοι οι συντελεστές της σειράς συναντήθηκαν ξανά στους ίδιους χώρους που γίνονταν τα γυρίσματα και η συγκίνηση ήταν διάχυτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι όλοι εκεί… 20 χρόνια μετά! Το reunion έρχεται Στο Παρά Πέντε!» γράφει χαρακτηριστικά η λεζάντα της ανάρτησης του MEGA στα social media, ενώ, παράλληλα, απολαμβάνουμε στιγμιότυπα με τους ηθοποιούς να αγκαλιάζονται σφιχτά.

Παράλληλα, παίρνουμε και μία πρώτη γεύση από τα γυρίσματα.