Σταματίνα Τσιμτσιλή: Είπε την πρώτη “καλημέρα” της νέας σεζόν του Happy Day – “Δεν καταλαβαίνουμε πώς περνούν τα χρόνια”

Πρεμιέρα έκανε σήμερα στις 7:45 το πρωί η Σταματίνα Τσιμτσιλή, επιστρέφοντας στην πρωινή ζώνη του Alpha με την εκπομπή “Happy Day“.

“Η πρώτη καλημέρα της σεζόν, της 13ης σεζόν του Happy Day. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε πώς περνούν τα χρόνια, γιατί με εσάς περνούν πολύ όμορφα. Είστε ο έρωτας μας, η παρέα μας, το ξύπνημα μας, το πρωινό μας καφεδάκι. Είναι μια πολύ όμορφη συνήθεια που μπορεί να γκρινιάζουμε στο τέλος της σεζόν γιατί συνοδεύεται από ένα πολύ άγριο ξύπνημα. Αλλά μας λείπετε και ανυπομονούμε να γυρίσουμε γρήγορα σε εσάς” είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην έναρξη της εκπομπής.

Δείτε το βίντεο με την έναρξη της εκπομπής:

Στο πλευρό της, και φέτος ο Δημήτρης Παπανώτας, η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Κώστας Φραγκολιάς, που σχολιάζουν με τον δικό τους τρόπο όλα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Βερύκιος μεταφέρει τον παλμό της επικαιρότητας, με ανάλυση και πληροφορίες για τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις.