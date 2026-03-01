ΣΚΑΪ: Η τηλεθέαση που έκανε εχθές Σάββατο 28/02, την ώρα που «καιγόταν» η Μέση Ανατολή

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έκανε τον ΣΚΑΪ όπως και τα άλλα κανάλια να αλλάξουν το πρόγραμμα τους για να ενημερώσουν τους τηλεθεατές για όσα γινόντουσαν με τις επιθέσεις ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Μάλιστα, ο ΣΚΑΪ μετέδωσε live την έκτακτη επικαιρότητα στα Social Media μέσω του Instagram, ενώ όλο το έκτακτο τηλεοπτικό του πρόγραμμα μεταδόθηκε και μέσω του skai.gr.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Για μια ακόμη φορά, το κοινό επιβράβευσε τον ΣΚΑΪ, που αναπροσάρμοσε εκτάκτως χθες από τις 8.30 το πρωί όλο το πρόγραμμά του για να καλύψει λεπτό προς λεπτό την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Για πρώτη φορά μάλιστα, ο ΣΚΑΪ μετέδωσε live την έκτακτη επικαιρότητα στα Social Media μέσω του Instagram, ενώ όλο το έκτακτο τηλεοπτικό του πρόγραμμα μεταδόθηκε και μέσω του skai.gr, συγκεντρώνοντας περισσότερες από ένα εκατομμύριο θεάσεις, οι οποίες δεν προσμετρώνται στις συμβατικές μετρήσεις τηλεθέασης.

Παράλληλα, και στις μετρήσεις της Nielsen, ο ΣΚΑΪ αναδείχτηκε πρώτος ανάμεσα σε όλα τα ιδιωτικά και δημόσια κανάλια στην τηλεθέαση, σημειώνοντας 13,2% στο σύνολο του κοινού στη διάρκεια της ημέρας, ενώ όλα τα γεγονότα κάλυψε βέβαια και τo ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100.3, που επίσης αναπροσάρμοσε από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ το πρόγραμμά του.

Η εμπιστοσύνη των πολιτών είναι βέβαια η καλύτερη επιβράβευση στη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ΣΚΑΪ, που κινητοποιήθηκε άμεσα με το σύνολο του δημοσιογραφικού και τεχνικού δυναμικού του.