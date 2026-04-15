Λευκός Οίκος: «Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν» – Αγώνας δρόμου για την παράταση της εκεχειρίας

Σε μια κρίσιμη καμπή εισέρχονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τις δύο πλευρές να επιχειρούν την ανασύνταξη των συνομιλιών μετά το πρόσφατο διπλωματικό αδιέξοδο.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα (Bloomberg, Axios, WSJ), η Ουασινγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται πλέον «μια ανάσα» από μια συμφωνία – πλαίσιο που θα μπορούσε να θέσει τέρμα στις πολεμικές συγκρούσεις, παρά το γεγονός ότι οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στον Λίβανο.

Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διεξαγωγής ενός νέου γύρου διαπραγματεύσεων στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ, επιβεβαιώνοντας την κινητικότητα που παρατηρείται τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Το Πακιστάν σε ρόλο μεσολαβητή

Κομβικό ρόλο στις εξελίξεις διαδραματίζει το Ισλαμαμπάντ. Πακιστανική αντιπροσωπεία, υπό τον αρχηγό του στρατού, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, έφθασε στην Τεχεράνη μεταφέροντας μήνυμα της αμερικανικής πλευράς για την έναρξη ενός δεύτερου γύρου διαβουλεύσεων.

Το Πακιστάν έχει ήδη προσφερθεί να φιλοξενήσει εκ νέου τις συνομιλίες, πρόταση που φαίνεται να κερδίζει έδαφος και στις δύο πλευρές.

Η στρατηγική Τραμπ και η «πίεση» στην Τεχεράνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος, εκτιμώντας ότι η κρίση πλησιάζει στο τέλος της.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι ο ναυτικός αποκλεισμός και η δεινή οικονομική κατάσταση του Ιράν λειτουργούν ως ισχυρός μοχλός πίεσης προς την Τεχεράνη. Παράλληλα, ο Τραμπ συνέδεσε την επίλυση της κρίσης με το μόνιμο άνοιγμα του Στενού, κίνηση που, όπως δήλωσε, ικανοποιεί και την Κίνα.

Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε πως η παρέμβασή του υπήρξε καθοριστική για την αποτροπή απόκτησης πυρηνικού οπλοστασίου από το Ιράν.

Το ζήτημα της παράτασης της εκεχειρίας

Με την τρέχουσα κατάπαυση του πυρός να εκπνέει στις 21 Απριλίου, το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει η παράτασή της.

Πρόοδος στις επαφές: Η διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ (Βανς, Γουίτκοφ, Κούσνερ) βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία μέσω «backchanneling» με Ιρανούς και μεσολαβητές από την Αίγυπτο και την Τουρκία.

Πολυπλοκότητα: Παρόλο που υπάρχει συμφωνία επί της αρχής, αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι λεπτομέρειες είναι περίπλοκες και δεν μπορούν να διευθετηθούν σε λίγα 24ωρα.

Επίσημη στάση Λευκού Οίκου: Η εκπρόσωπος Καρολάιν Λέβιτ διευκρίνισε ότι, προς το παρόν, δεν έχει υποβληθεί επίσημο αίτημα για παράταση, ωστόσο οι επαφές είναι συνεχείς.

«Θέλουμε τη συμφωνία και εργαζόμαστε για να ευθυγραμμίσουμε ολόκληρη την κυβέρνηση προς αυτόν τον στόχο», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios, δίνοντας το στίγμα της αισιοδοξίας που επικρατεί στην Ουασινγκτον.

Εάν επιτευχθεί η συμφωνία-πλαίσιο τις επόμενες ώρες, θεωρείται βέβαιο πως η εκεχειρία θα παραταθεί, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τη διαπραγμάτευση των τεχνικών λεπτομερειών μιας συνολικής και μόνιμης ειρήνης.