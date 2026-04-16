«Αδύναμος Κρίκος – Celebrity Edition»: Έρχεται το Σάββατο 18/4 στο OPEN, παρέα με αγαπημένους τραγουδιστές

Αναλυτικά τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση

Ένα ξεχωριστό και άκρως διασκεδαστικό επεισόδιο του «Πιο Αδύναμου Κρίκου» Celebrity Edition έρχεται το Σάββατο, 18 Απριλίου, στις 19:50 στο OPEN, με τη Μαρία Μπακοδήμου να υποδέχεται αγαπημένους τραγουδιστές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάνος Καλίδης ,Αναστάσιος Ράμμος, Ξένια Βέρρα, Πέτρος Ίμβριος, Σάκης Αρσενίου, Κρυσταλλία, Βο, και Χρήστος Βάμος αφήνουν για λίγο τα μικρόφωνα και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, χιούμορ και ανατροπές.

Αντιμετώπισαν απαιτητικές ερωτήσεις και δεν δίστασαν να ρισκάρουν, αποδεικνύοντας πως ο ανταγωνισμός ήταν ιδιαίτερα έντονος. Παρά τις δυσκολίες, κατάφεραν στο τέλος να συγκεντρώσουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο θα διατεθεί για τα παιδιά της «Παιδικής Χαράς», στηρίζοντας έναν σημαντικό σκοπό.

Φυσικά, δεν έλειψαν τα πειράγματα και οι αυθόρμητες στιγμές μεταξύ τους, με αποτέλεσμα η Μαρία Μπακοδήμου να χρειαστεί αρκετές φορές να τους επαναφέρει στην τάξη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, χαρίζοντας στο κοινό απολαυστικές τηλεοπτικές στιγμές.

Ένα επεισόδιο γεμάτο ενέργεια, γέλιο, αλλά και συγκίνηση που δεν χάνεται με τίποτα!