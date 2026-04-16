ΙΕΑ: Η Ευρώπη έχει αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών για 6 βδομάδες – Πιθανή η ακύρωση πτήσεων, τα μέτρα της ΕΕ

Καμπανάκι για τα αποθέματα της κηροζίνης, του καυσίμου που χρησιμοποιείται για τον εφοδιασμό αεροπλάνων, χτύπησε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ μιλώντας για πιθανή ακύρωση πτήσεων στην Ευρώπη το επόμενο διάστημα.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του IEA, παρουσίασε μια ανησυχητική εικόνα των παγκόσμιων επιπτώσεων αυτού που αποκάλεσε «τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ» και τόνισε ότι τα αποθέματα των καυσίμων για αεροπλάνα στην Ευρώπη φτάνουν για περίπου 6 εβδομάδες.

«Θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Και όσο περισσότερο περνάει (ο καιρός χωρίς λύση), τόσο χειρότερα θα είναι για την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο», επισήμανε.

Ο αντίκτυπος θα είναι «υψηλότερες τιμές βενζίνης, υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου, υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας», τόνισε ο Μπιρόλ στο AP, με ορισμένα μέρη του κόσμου «να έχουν πληγεί χειρότερα από τα άλλα».

Τα μέτρα της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης

Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την έλλειψη κηροζίνης σχεδιάζει η ΕΕ, καθώς, λόγω του πολέμου στον Κόλπο, το καύσιμο που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη αρχίζει να σπανίζει.

«Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της έλλειψης κηροζίνης, πρόκειται να ανακοινωθεί στις 22 Απριλίου και στοχεύει στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων των διυλιστηρίων στην Ευρώπη και στη διασφάλιση της πλήρους αξιοποίησής τους», αναφέρουν πηγές στις Βρυξέλλες.

«Οι αρμόδιες υπηρεσίες επεξεργάζονται επίσης και άλλα μέτρα για την εξασφάλιση της προμήθειας κηροζίνης», ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η βιομηχανική ένωση «Airlines for Europe» είχε πάντως προτείνει κοινές αγορές κηροζίνης για τις αεροπορικές εταιρείες, πέρα από τους ελέγχους στα αποθέματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), η Ευρώπη εισάγει το 30% των αναγκών της σε καύσιμα αεροσκαφών. Περίπου το 75% αυτών των εισαγωγών προέρχεται από τον Αραβικό Κόλπο.

Ορισμένα αεροδρόμια έχουν προειδοποιήσει για ελλείψεις εντός τριών εβδομάδων σε περίπτωση που το Στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό για παραδόσεις καυσίμων.

«Οι προμηθευτές κηροζίνης αλλάζουν τις περιόδους πρόβλεψης και δεν είναι πλέον πρόθυμοι να παράσχουν εκτιμήσεις για περισσότερο από ένα μήνα», δήλωσε εκπρόσωπος της Lufthansa.