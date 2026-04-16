“Ψήνεται” επικοινωνία Νετανιάχου, Αούν, Ρούμπιο – Το Ισραήλ κατέστρεψε την τελευταία γέφυρα του Λιβάνου

Ενώ είναι σε εξέλιξη οι προσπάθειες διπλωματικής συνεννόησης για την επίτευξη εκεχειρίας στον Λίβανο, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τα νότια τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο μέσο Al-Jadeed, γίνονται διεργασίες για τη διοργάνωση τριμερούς τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, του προέδρου του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, με βασικό αντικείμενο την επίτευξη εκεχειρίας και την έναρξη διαδικασίας συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου υπογράμμισε τη σημασία της εκεχειρίας ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε άμεση διαπραγμάτευση με το Ισραήλ, ενόψει πιθανών συνομιλιών με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τις οποίες η Βηρυτός δεν έχει επιβεβαιώσει ότι θα πραγματοποιηθούν.

«Η εκεχειρία που ζητά ο Λίβανος από το Ισραήλ αποτελεί το φυσικό σημείο εκκίνησης για άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών», ανέφερε ο Αούν σε ανακοίνωσή του.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης 16/4 (ώρα Ελλάδος), ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτηση στο Truth Social ότι οι ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου (χωρίς να τους κατονομάσει) θα συνομιλήσουν εντός της ημέρας. Αντίστοιχη αναφορά έκανε και η υπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ισραήλ Γκίλα Γκαμλιέλ, η οποία δήλωσε ότι Νετανιάχου και Αούν αναμένεται να επικοινωνήσουν.

Το Ισραήλ σφυρικοπά τον Λίβανο – Κατέστρεψε την τελευταία γέφυρα

Εν τω μεταξύ, αραβικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, επικαλούμενα στοιχεία του λιβανικού υπουργείου Υγείας.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου National News Agency (NNA) ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν αρκετές επιθέσεις μέσα στην τελευταία ώρα, μεταξύ των οποίων πλήγμα κοντά στο χωριό Κασμιγέχ, που προκάλεσε τον τραυματισμό 15 ανθρώπων, καθώς και άλλη επίθεση στην ίδια περιοχή, κατά την οποία σκοτώθηκε οδηγός μοτοσικλέτας.

Επίσης, το NNA μετέδωσε επίσης ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έπληξαν εκ νέου τη γέφυρα Κασμιγέχ στον ποταμό Λιτάνι, καταστρέφοντάς την ολοσχερώς.

Σύμφωνα με ανώτερο Λιβανέζο αξιωματούχο ασφαλείας που μίλησε στο Reuters, η επίθεση κατέστρεψε την τελευταία γέφυρα που συνέδεε τον νότιο Λίβανο με την υπόλοιπη χώρα, προσθέτοντας ότι το πλήγμα «διέλυσε» τη γέφυρα, καθιστώντας αδύνατη την αποκατάστασή της.

Επιπλέον, μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που είχε ως στόχο ένα αυτοκίνητο στον δρόμο που συνδέει τη λιβανέζικη πρωτεύουσα Βηρυτό με τη συριακή πρωτεύουσα Δαμασκό προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA.

Η επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Νταχρ αλ-Μπαϊντάρ, στα βουνά ανατολικά της Βηρυτού, ενώ ο αυτοκινητόδρομος έκλεισε στη συνέχεια.