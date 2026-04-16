Νετανιάχου: Το Ισραήλ έχει την ευκαιρία να «κλείσει ιστορική συμφωνία» με τον Λίβανο – Η Χεζμπολάχ «πρέπει να διαλυθεί» (Βίντεο)

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σχολίασε την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, λέγοντας ότι το Ισραήλ έχει τώρα την ευκαιρία να «κλέψει μια ιστορική συμφωνία» με τη Βηρυτό.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «συμφώνησε» σε μια προσωρινή, 10ήμερη εκεχειρία, αλλά θα παραμείνει στον Λίβανο με μια «εκτεταμένη» ζώνη ασφαλείας μέχρι τα σύνορα με τη Συρία.

Από εκεί και πέρα, όπως ανέφερε βασικό αίτημα του Ισραήλ παραμένει ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ.