Ο Λίβανος διαψεύδει τον Τραμπ: “Δεν γνωρίζουμε για καμία επικείμενη επαφή με το Ισραήλ”

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι, με εντεινόμενες διπλωματικές κινήσεις που καλλιεργούν συγκρατημένη αισιοδοξία για ευρύτερη εκεχειρία στην περιοχή.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, οι οποίες συνεχίζονται παρασκηνιακά μέσω του Πακιστάν.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ εμφανίζονται να εντείνουν τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προαναγγέλλει επικοινωνία μεταξύ του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και του προέδρου του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social, πρόκειται για την πρώτη επαφή των δύο πλευρών έπειτα από περίπου 34 χρόνια, μια εξέλιξη που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει σημαντική μεταβολή στις μεταξύ τους διπλωματικές σχέσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως μια προσπάθεια «να δημιουργηθεί χώρος για ανάσα».

Ειδικότερα, όπως έγραψε τα ξημερώματα της Πέμπτης 16/4 (ώρα Ελλάδος) στο Truth Social: «Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε χώρο για ανάσες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Έχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία επικοινωνία των δύο ηγετών, περίπου 34 χρόνια. Θα συμβεί αύριο. Ωραία!».

Σημειώνεται πως δεν διευκρίνισε ποιοι ηγέτες θα μιλήσουν, αλλά φαίνεται να αναφέρεται στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και στον πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν.

Λίβανος: Δεν γνωρίζουμε τίποτα για συνομιλίες με το Ισραήλ

Ο Λίβανος «δεν έχει γνώση» για οποιαδήποτε επικείμενη επαφή με το Ισραήλ, ανέφερε επίσημη πηγή στο AFP, αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ηγέτες των δύο χωρών θα συνομιλήσουν την Πέμπτη.

«Δεν έχουμε γνώση για οποιαδήποτε προγραμματισμένη επαφή με την ισραηλινή πλευρά και δεν έχουμε ενημερωθεί για κάτι τέτοιο μέσω επίσημων διαύλων», ανέφερε η πηγή.

Εν τω μεταξύ, το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ συνεδρίασε για να συζητήσει μια πιθανή εκεχειρία στον Λίβανο, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή, ενώ ο στρατός του συνέχισε τους βομβαρδισμούς του εναντίον της Χεζμπολάχ.

Επιστρέφουν για διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ ΗΠΑ και Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στην New York Post πως δεν αποκλείεται ένας νέος γύρος συνομιλιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν τις επόμενες δύο ημέρες στο Ισλαμαμπάντ, καλώντας τους Αμερικανούς δημοσιογράφους να παραμείνουν στην πρωτεύουσα του Πακιστάν.

Το ίδιο επέμεινε μιλώντας και στο ABC, προσθέτοντας μάλιστα πως δεν θα χρειαστεί παράταση της κατάπαυσης του πυρός.

«Νομίζω ότι θα παρακολουθήσετε δύο καταπληκτικές ημέρες που έρχονται. Πραγματικά το πιστεύω».

Την ίδια ώρα, το Associated Press, επικαλούμενο πηγές από τη Μέση Ανατολή, αναφέρει πως υπάρχει συμφωνία επί της αρχής ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για παράταση της κατάπαυσης του πυρός κατά δύο εβδομάδες.