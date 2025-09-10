Σαββατοκύριακο: Ποιες εκπομπές κάνουν πρεμιέρα, πότε και με ποια πρόσωπα; – Όλες οι πληροφορίες

Ο τηλεοπτικός στίβος του Σαββατοκύριακου ετοιμάζεται για μια σεζόν γεμάτη ανατροπές, με τους παλιούς γνώριμους να υποδέχονται νέα πρόσωπα και τον ανταγωνισμό να φτάνει στα ύψη. Ήδη, εκπομπές όπως το «Καλημέρα» και οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ, το «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ1 και το «Mega Σαββατοκύριακο» έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

Ωστόσο, οι μεγάλες πρεμιέρες που αναμένεται να αλλάξουν τα δεδομένα ξεκινούν μέσα στον Σεπτέμβριο.

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Ο Νίκος Μάνεσης επιστρέφει για 9η σεζόν με το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στις 09.45 στον ALPHA. Με γνώμονα την είδηση, την αντικειμενικότητα και τον άνθρωπο στο επίκεντρο, ο έμπειρος δημοσιογράφος θα διεκδικήσει για άλλη μια φορά την πρώτη θέση στην προτίμηση των τηλεθεατών.

Την ίδια ημέρα, στις 14.30, ο ΣΚΑΪ εγκαινιάζει το «Weekend Live». Ο Δημήτρης Πανόπουλος και η Μάρτζυ Λαζάρου ενώνουν τις δυνάμεις τους, με σκοπό να δημιουργήσουν ένα «feelgood» μαγκαζίνο με επικαιρότητα, lifestyle και χιούμορ.

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Το MEGA υποδέχεται δύο μεγάλες πρεμιέρες. Η Σίσσυ Χρηστίδου επιστρέφει στις 09.20 με το «Χαμογέλα και πάλι!», συνοδευόμενη από την αγαπημένη της ομάδα, τους Παύλο Σταματόπουλο, Νίκο Συρίγο, Κωνσταντίνο Βασάλο, Βάλια Χατζηθεοδώρου και την Νόρα Καούρη.

Λίγο αργότερα, στις 15.40, η Αναστασία Γιάμαλη κάνει πρεμιέρα με την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα». Η δημοσιογράφος θα καταγράφει τις σημαντικότερες στιγμές της επικαιρότητας, φωτίζοντας τα γεγονότα πίσω από τους τίτλους των ειδήσεων.

Στις 08.30, η Ελένη Τσολάκη κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 με μια νέα εκπομπή που θα συνδυάζει ενημέρωση και ψυχαγωγία. Στο πλευρό της θα έχει μια δυνατή ομάδα, αποτελούμενη από τους Πέτρο Κωστόπουλο, Αφροδίτη Γραμμέλη, Νίκο Μισίρη, Λευτέρη Κουμαντάκη και Χρήστο Μοίρα.

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Μία εβδομάδα αργότερα, στις 27 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Γερμανού επιστρέφει στον ALPHA με το «Καλύτερα δε γίνεται». Με ανανεωμένο πάνελ, που περιλαμβάνει τους Παναγιώτη Ραφαηλίδη, Άγγελο Βουράκη, Ελιάνα Χρυσικοπούλου, Βλάση Κωστούρο και Αλεξάνδρα Αθανασίου, η εκπομπή υπόσχεται αυθεντικότητα και άψογο σχολιασμό της επικαιρότητας.

Τέλος, το «Ραντεβού το ΣΚ» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο στο OPEN, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί ακόμα η ακριβής ημερομηνία.