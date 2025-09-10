Η μεγάλη τηλεοπτική μάχη της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου – Αυτές οι πρωινές εκπομπές κάνουν πρεμιέρα

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, η τηλεόραση “ξυπνάει” για τα καλά, καθώς οι περισσότερες πρωινές εκπομπές κάνουν ταυτόχρονα πρεμιέρα, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της νέας σεζόν. Ο ανταγωνισμός αναμένεται σκληρός, όχι μόνο για την κορυφή της τηλεθέασης, αλλά και για την εμπορική επιτυχία, που αποτελεί πλέον τον βασικό δείκτη βιωσιμότητας για κάθε παραγωγή.

MEGA: «Buongiorno» με την Φαίη Σκορδά

Το MEGA ρίχνει στη μάχη το «Buongiorno», με τη Φαίη Σκορδά στο τιμόνι. Η παρουσιάστρια επιστρέφει με μια εκπομπή που φιλοδοξεί να συνδυάσει ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Στο πλευρό της, θα δούμε και φέτος τον Ανδρέα Μικρούτσικο, έναν άνθρωπο με τεράστια εμπειρία και γνώση του τηλεοπτικού τοπίου. Το πάνελ συμπληρώνουν οι γνώριμοι Δημήτρης Ουγγαρέζος, Ευάννα Ζουμπούρογλου, Νάνσυ Νικολαΐδου, Κατερίνα Ζαρίφη, Άρης Καβατζίκης και ο Ιάσονας Τσόλης, δημιουργώντας μια ομάδα με δυνατή χημεία και διαφορετικές απόψεις.

ΑΝΤ1: «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα

Ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με την ομάδα του να αποκτά νέα δυναμική. Εκτός από τους σταθερούς συνεργάτες του, Τάσο Τεργιάκη και Φωτεινή Πετρογιάννη, το πάνελ ανανεώνεται πλήρως.

Η δημοσιογραφική ματιά της Γιώτας Κηπουρού και του Πάνου Κατσαρίδη αναμένεται να δώσει έναν πιο ενημερωτικό χαρακτήρα στην εκπομπή, ενώ η Δέσποινα Καμπούρη και ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος έρχονται για να ενισχύσουν τον σχολιασμό και την ψυχαγωγία.

ALPHA: «Super Κατερίνα» & «Happy Day»

Ο ALPHA επιλέγει μια διπλή στρατηγική για το πρωινό του. Στη μία πλευρά, το «Happy Day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή επιμένει στη δοκιμασμένη και επιτυχημένη συνταγή του. Με την ίδια ακριβώς ομάδα που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού εδώ και χρόνια, η εκπομπή του ALPHA βασίζεται στην οικειότητα και την ισορροπία.

Στην άλλη πλευρά, η «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου παρουσιάζει μια ριζική ανανέωση στην ομάδα της.

Με τη συνεργασία του Στέφανου Κωνσταντινίδη να παραμένει σταθερή, η παρουσιάστρια υποδέχεται στο πλευρό της τη Δάφνη Μπόκοτα, τη Φρόσω Κυριαζή και τον Χάρη Χρονόπουλο.

STAR: «Breakfast@Star» με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου