Ράγισαν οι πέτρες στο J2US για την Μαρινέλλα – Την αποχαιρέτησε με στίχους της ο Κόκλωνης, βούρκωσε ο Φασουλής (Βίντεο)

Ράγισαν και οι πέτρες στο ξεκίνημα του J2US μετά από τον θάνατο της σπουδαίας ερμηνεύτριας Μαρινέλλας το Σάββατο 28/3.

Συγκεκριμένα, στην αρχή ακούστηκαν τραγούδια που ερμήνευσε η τεράστια τραγουδίστρια, ενώ οι χορευτές φορώντας μαύρα ρούχα έμεναν ακίνητοι στη θέση τους.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής του J2US Νίκος Κοκλώνης αποχαιρέτησε χρησιμοποιώντας στίχους της την Μαρινέλλα, δίνοντας τον λόγο στον Σταμάτη Φασουλή, ο οποίος θυμήθηκε τη συνεργασία που είχε μαζί της λέγοντας μεταξύ άλλων πως «αισθάνομαι μια φρικτή ανακούφιση και μια ενοχή. Τον τελευταίο καιρό η Μαρινέλλα δεν ζούσε και έπρεπε να ησυχάσει».