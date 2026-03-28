Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα

Στο πένθος βυθίστηκε το πανελλήνιο καθώς η τεράστια ερμηνεύτρια Μαρινέλλα πέθανε σε ηλικία 87 ετών το απόγευμα του Σαββάτου 28/3 στο σπίτι της.

Συγκεκριμένα, τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε η οικογένεια της το απόγευμα του Σαββάτου 28/3. «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένη μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00» αναφέρει η ανακοίνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να θυμίσουμε ότι την Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2024, η Μαρινέλλα είχε καταρρεύσει στη σκηνή του Ηρωδείου ενώ τραγουδούσε. Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του τραγουδιού «Εγώ και Εσύ (Τα λόγια είναι περιττά)», έχασε τις αισθήσεις της, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο «Υγεία», όπου και νοσηλεύτηκε για μήνες, πριν πάρει εξιτήριο για το σπίτι της, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή.

Μαρινέλλα: Το βιογραφικό της και οι σπουδαίες επιτυχίες της

Η τεράστια ερμηνεύτρια της Ελλάδας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 19 Μαΐου του 1938, βαπτισμένη ως Κυριακή Παπαδοπούλου. Οι γονείς της ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Είναι το τέταρτο και νεότερο μέλος της οικογένειας.

Μια οικογένεια φτωχή αλλά δεμένη με αρχές, που τα περισσότερα μέλη της τραγουδούσαν πολύ καλά. Από τεσσάρων έως πέντε χρονών, συμμετείχε στην παιδική ραδιοφωνική εκπομπή “Παιδική ώρα” στην οποία έτυχε να τραγουδήσει ένα κομμάτι του Schubert. Στα δώδεκά της χρόνια διαφήμιζε τα καταστήματα “Melka” της Θεσσαλονίκης. Στα δεκαεφτά της, ακολούθησε ως ηθοποιός το θίασο της Μαίρης Λωράνς όπου έκανε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Δίπλα της, οι ανερχόμενοι τότε ηθοποιοί Κώστας Βουτσάς και Μάρθα Καραγιάννη, αλλά και η Σόνια Δήμου, ο Γιάννης Τζαννετάκος και η χορεύτρια Ντέπυ Φιλοσόφου. Κάποιο βράδυ, η τραγουδίστρια του θιάσου αρρώστησε και η Μαρινέλλα που ήξερε απ’ έξω όλα τα τραγούδια, την αντικατέστησε. Τραγούδησε το «Ο άνθρωπος μου» της Σοφίας Βέμπο, σε μουσική του Μενέλαου Θεοφανίδη και στίχους του Μίμη Τραϊφόρου, αλλά και το «Μαλαγκένια», Ισπανικό τραγούδι της Κατοχής. Η Μαρινέλλα έγινε ακολούθως η βασική τραγουδίστρια του θιάσου.

Ξεκίνησε ως ηθοποιός σε μπουλούκια, αλλά το ταλέντο της στο τραγούδι ανακαλύφθηκε γρήγορα. Η συνάντησή της με τον Στέλιο Καζαντζίδη υπήρξε καθοριστική. Μαζί αποτέλεσαν το κορυφαίο ντουέτο στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού, σφραγίζοντας μια ολόκληρη εποχή με επιτυχίες όπως το “Νυχτερίδες και παλάτια”.

Μετά τον χωρισμό της από τον Καζαντζίδη, η Μαρινέλλα τόλμησε να σταθεί μόνη της στη σκηνή. Ήταν η πρώτη που πέταξε το μαντίλι, σηκώθηκε από την καρέκλα και χρησιμοποίησε τα χέρια και την κίνηση του σώματος ως μέρος της ερμηνείας, φέρνοντας ευρωπαϊκό αέρα στο ελληνικό πάλκο.

Υπήρξε η πρώτη εκπρόσωπος της Ελλάδας στον διαγωνισμό της Eurovision το 1974 με το τραγούδι “Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου”, ανοίγοντας τον δρόμο για την εξωστρέφεια της ελληνικής μουσικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταμόρφωσε τη νυχτερινή διασκέδαση, μετατρέποντας τις πίστες σε μουσικά θέατρα. Συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες (Χατζιδάκις, Θεοδωράκης, Ξαρχάκος, Σπανός, Τόκας) και υπηρέτησε όλα τα είδη: από το βαρύ λαϊκό και το ελαφρολαϊκό, μέχρι το μιούζικαλ και την επιθεώρηση.