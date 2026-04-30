Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Η έντονη αντίδρασή της σε ερώτηση για το Real View – «Μη με ρωτάτε!»

Σε μια λαμπερή fashion εκδήλωση του οίκου Jimmy Choo, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 29 Απριλίου στην καρδιά της Αθήνας, έδωσε το «παρών» η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, τραβώντας πάνω της τα βλέμματα των παρευρισκομένων και των φωτογραφικών φακών.

Η δημοφιλής ηθοποιός, πάντα κομψή και επικοινωνιακή, δέχθηκε τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων που κάλυπταν το γεγονός, οι οποίες κινήθηκαν γύρω από τα επαγγελματικά της σχέδια αλλά και τις πρόσφατες φήμες που αφορούν τηλεοπτικά δρώμενα.

Διαβάστε επίσης: Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Τέλος στη συνεργασία και την φιλία της με την Έλενα Χριστοπούλου

Αρχικά, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το ενδεχόμενο να τη δούμε σύντομα σε ρόλο κεντρικής παρουσιάστριας. Η ίδια δεν απέκλεισε καθόλου αυτή την προοπτική, δηλώνοντας πως η παρουσίαση είναι κάτι που την ενδιαφέρει ουσιαστικά.

«Το ενδεχόμενο της παρουσίασης με ενδιαφέρει, αν υπήρχε μία πρόταση που να θεωρούσα ότι μου ταίριαζε και θα μπορούσα να τη βγάλω εις πέρας έτσι όπως θα ήθελα», είπε αρχικά η ηθοποιός.

Όταν οι ρεπόρτερ αναφέρθηκαν στην εκπομπή Real View του τηλεοπτικού σταθμού Open, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου εξέφρασε μια έντονη αντίδραση, δείχνοντας φανερά ενοχλημένη από την ερώτηση.

«Μη με ρωτάτε για πράγματα για τα οποία δε θέλω να μιλήσω, σας παρακαλώ πολύ», αρκέστηκε να απαντήσει η ηθοποιός και μουσικός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παλαιότερα είχε συμπαρουσιάσει με επιτυχία την εκπομπή The Booth. Σε εκείνο το project πλαισιωνόταν από τη Σοφία Μουτίδου, την Κρυσταλλία Ρήγα και τη Σοφία Κουρτίδου, μια συνεργασία που είχε αγαπηθεί από το κοινό αλλά είχε ολοκληρωθεί πρόωρα και ξαφνικά.