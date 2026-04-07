Πολύφερνη νύφη οι «Ράδιο Αρβύλα», ανατροπή με το πρωινό του STAR, ποιοι έχουν υπογράψει για το «GNTM»

To «τηλεοπτικό θερμόμετρο» είναι και σήμερα πιστό στο ραντεβού του και πλούσιο από τηλεοπτικές ειδήσεις.

Πολύφερνη νύφη το «Ράδιο Αρβύλα»

Η παρέα της Θεσσαλονίκης έριξε αυλαία για τη φετινή σεζόν την Τετάρτη 01 Απριλίου ολοκληρώνοντας με πρωτιά ακόμα μία τηλεοπτική σεζόν δίνοντας ουσιαστικά το φιλί της ζωής στο σταθμό του Αμαρουσίου που στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας «βουλιάζει» στα μονοψήφια.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του συμβολαίου τους που ήταν τριετής διάρκειας και λήγει επίσημα στο τέλος της σεζόν.

Ωστόσο, φαίνεται ότι τα πράγματα δεν θα είναι τόσο εύκολα για τους Αντεννικούς, καθώς φέτος έχουν μπει σφήνα στις διαπραγματεύσεις δύο κανάλια. Το ένα είναι το OPEN, καθώς, ο Αντώνης Κανάκης διατηρεί άψογες σχέσεις με τον Ιβάν Σαββίδη και η συνεργασία τους πριν μερικά χρόνια στο σταθμό της Παιανίας ήταν άκρως αρμονική. Την ίδια ώρα ενδιαφέρον για την παρέα της Θεσσαλονίκης έχει εκδηλώσει και το MEGA.

Φέτος αναμένεται να συμπληρωθούν 30 χρόνια από την πρώτη προβολή των ΑΜΑΝ μέσα από τη συχνότητα του MEGA πριν πάρουν μεταγραφή για το Μαρούσι. Επομένως μία τέτοια κίνηση θα ήταν στρατηγικής σημασίας.

Αμέσως μετά τις γιορτές του Πάσχα ο Αντώνης Κανάκης θα κάνει την πρώτη συζήτηση με τα υψηλά κλιμάκια του ΑΝΤ1 κι από εκεί θα κριθούν και οι επόμενες κινήσεις του.

Αλλάζει ο «χάρτης» της πρωινής ζώνης;

Μία πρόταση που είχε ως σκοπό να ανακατέψει την τηλεοπτική τράπουλα κατέθεσε τις προηγούμενες ημέρες μεγάλος τηλεοπτικός σταθμός σε συζήτηση που έγινε κεκλεισμένων των θυρών με εκπροσώπους όλων των καναλιών.

Πιο συγκεκριμένα η πρόταση αφορούσε την κατάργηση της πρωινής ζώνης και την έναρξη του ζωντανού προγράμματος από το μεσημέρι και μετά, καθώς εκείνες τις ώρες είναι περισσότερος κόσμος στο σπίτι.

Παράλληλα, μία τέτοια κίνηση θα μείωνε σημαντικά το καθημερινό κόστος λειτουργίας, καθώς θα περιορίζονταν οι βάρδιες των τεχνικών.

Ωστόσο, η πρόταση αυτή δεν βρήκε θετικό αντίκρισμα από τους υπόλοιπους παίκτες που αντιπρότειναν μείωση του ζωντανού προγράμματος το μεσημέρι και αντικατάσταση με επαναλήψεις σειρών.

Μπορεί να μη σας δίνω το όνομα του σταθμού που κατέθεσε την πρόταση, αλλά δεν είναι πολλά τα κανάλια που αντιμετωπίζουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην πρωινή ζώνη.

Ποιοι υπέγραψαν για το «GNTM»;

Σε φάση υλοποίησης έχει μπει ο νέος κύκλος του “GNTM” με τα γυρίσματα να είναι προγραμματισμένα να αρχίσουν μέσα στον Ιούνιο, αμέσως μετά το τέλος του «J2US», καθώς μοιράζονται τα ίδια στούντιο. Η πρόθεση του STAR είναι να κρατήσει την ίδια σύνθεση και την επόμενη χρονιά με μικρές αλλαγές.

Μέχρι στιγμής έχει υπογράψει για τη νέα σεζόν η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ενώ, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δώσουν τα χέρια με το STAR η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Άγγελος Μπράτης.

Τα στελέχη του σταθμού της Κηφισιάς πολιορκούν στενά τη Μπέττυ Μαγγίρα προκειμένου να πει το πολυπόθητο ναι και να καθίσει σε μία από τις τέσσερις καρέκλες. Αν η συνεργασία ευδοκιμήσει το σχήμα θα συμπληρωθεί με την παρουσία του Λάκη Γαβαλά.

Ανατροπή με το πρωινό του STAR;

Και αφού σας έγραψα για το “GNTM” παραμένω στο STAR και περνάω στην πρωινή του ζώνη, καθώς, όλα δείχνουν ότι εκεί θα υπάρξει μία μεγάλη ανατροπή. Οι συζητήσεις με τη Μπέττυ Μαγγίρα για το πρωινό «ναυάγησαν» με το βλέμμα να στρέφεται αποκλειστικά στην prime time ζώνη.

Έτσι οι υπεύθυνοι του σταθμού, φαίνεται ότι δεν είναι διατεθειμένοι για μεγάλες αλλαγές δίνοντας για πέμπτη σεζόν το πράσινο φως σε Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου. Πηγή φωτογραφίας: NDP PHOTO/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μπορεί το ζευγάρι φέτος να ζορίστηκε στους πίνακες τηλεθέασης, όμως, πρόκειται για ένα προϊόν με χαμηλό κόστος με το STAR να μην είναι διατεθειμένο για μεγάλες αλλαγές στο budget.

Αυτά για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά μην ξεχνάτε ό,τι κάνετε, να το κάνετε καλά!