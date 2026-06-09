Ράνια Τζίμα – Γιάννης Πρετεντέρης: Ο έντονος διάλογος στον αέρα του MEGA – «Γελάς, Γιάννη;» – «Μιλάμε σοβαρά τώρα;»

Έναν έντονο διάλογο είχαν στον αέρα του MEGA η Ράνια Τζίμα και ο Γιάννης Πρετεντέρης με αφορμή τη συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις και τις κινήσεις που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας στην πολιτική σκακιέρα.

Η anchorwoman του MEGA ανέφερε ότι θα έχει ενδιαφέρον να φανεί αν ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει νέες πολιτικές θέσεις, ενώ, αναρωτήθηκε γιατί αυτές δεν θα μπορούσαν να είχαν υλοποιηθεί εντός του ΣΥΡΙΖΑ.

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Τότε, συνειδητοποίησε την αντίδραση του Γιάννη Πρετεντέρη και αποκρίθηκε με χαμόγελο «Γελάς, Γιάννη;».

«Ε, μα τώρα, μιλάμε σοβαρά τώρα; Καθόμαστε και κουβεντιάζουμε “θα ‘ρθει, θα κάνει πρόγραμμα”. Όλο αυτό το πράγμα γίνεται μια κουβέντα τεράστια από ένα μη υπαρκτό ακόμα πράγμα».

«Δεν ξέρουμε το κόμμα, δεν ξέρουμε τα όργανά του, δεν ξέρουμε ποιοι το αποτελούν, δεν ξέρουμε ποιοι ψηφίζουν, δεν ξέρουμε πόσοι είναι. Αν έχει φίλους… Όλο αυτό το πράγμα είναι άγνωστο», σχολίασε ο δημοσιογράφος.

«Εχθρούς έχει σίγουρα πάντως και αρκετούς», απάντησε με χιούμορ η Ράνια Τζίμα.