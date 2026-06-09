Πέθανε η δημοσιογράφος Κωνταντίνα Χριστολουκά σε ηλικία 67 ετών

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 67 ετών άφησε η δημοσιογράφος Κωνσταντίνα (Νάντια) Χριστολουκά.

Η Νάντια Χριστολουκά γεννήθηκε στο Μόδι Φθιώτιδας το 1959. Μετά την ολοκλήρωση των γυμνασιακών της σπουδών, παρακολούθησε διετή κύκλο σπουδών με αντικείμενο τη δημοσιογραφία.

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Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

«Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία το 1984, εργαζόμενη σε ραδιοφωνικές εκπομπές του Υπουργείου Γεωργίας. Το 1986 εργάστηκε ως συντάκτρια εκπαιδευτικού και εκκλησιαστικού ρεπορτάζ στην εφημερίδα «Δημοκρατικός Λόγος», ενώ το 1988 συνέχισε τη δημοσιογραφική της δραστηριότητα στις εφημερίδες «Αυριανή» και «Ελεύθερος», όπου διετέλεσε και εκπρόσωπος των συντακτών στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ. Τη δεκαετία του ’90, εργάστηκε ως διορθώτρια στην εφημερίδα «ΧΩΡΑ», καθώς χειριζόταν άριστα την ελληνική γλώσσα ενώ, έως το τέλος του εργασιακού της βίου, κάλυπτε το ναυτιλιακό ρεπορτάζ για την κλαδική εφημερίδα «Οικονομική Ασφαλιστική».

Η Νάντια Χριστολουκά υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με ήθος και ευπρέπεια, κερδίζοντας την εκτίμηση και την αγάπη των συναδέλφων της για την επαγγελματική της ευσυνειδησία και τον ακέραιο χαρακτήρα της. Συμπονετική, ευαίσθητη και πάντοτε ευγενική, ξεχώριζε για την ανθρωπιά και τη διακριτικότητά της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται την οικογένειά της και αποχαιρετά την εκλεκτή συνάδελφο που άσκησε τη δημοσιογραφία με επιμέλεια και ταπεινότητα.

Τα στοιχεία κηδείας της Νάντιας Χριστολουκά θα γίνουν γνωστά με νεότερη ανακοίνωση».