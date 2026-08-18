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Πέθανε σε ηλικία 69 ετών ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζούστας

Μετά από άνιση μάχη με τον καρκίνο

Πέθανε σε ηλικία 69 ετών ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζούστας
ACTION IMAGES
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Πέθανε σε ηλικία 69 ετών ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζούστας μετά από άνιση μάχη που έδωσε με τον καρκίνο τα τελευταία 4 χρόνια.

Ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζούστας κάλυπτε για χρόνια το αθλητικό ρεπορτάζ και μεταξύ άλλων πολλών δημοσιογραφικών μέσων επί σειρά ετών δούλεψε και στις εφημερίδες «Το Βήμα» και «Τα Νέα». Επίσης είχε εργαστεί και στον Ριζοσπάστη.

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Η κηδεία του θα είναι πολιτική και θα γίνει στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας όπου συγγενείς και φίλοι θα του πουν το τελευταίο αντίο.

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