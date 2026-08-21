Αντώνης Πανούτσος: Τα νεότερα για την υγεία του γνωστού δημοσιογράφου

Δύσκολες ώρες περνάει ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος, καθώς νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ του “Ευαγγελισμού” προσβεβλημένος από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του DEBATER, ο γνωστός αθλητικογράφος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου από τις 19 Ιουλίου, καθώς ο ιός του Δυτικού Νείλου του έχει προκαλέσει εγκεφαλίτιδα.

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Ποιος είναι ο Αντώνης Πανούτσος

Ο Αντώνης Πανούτσος έχει διαγράψει μακρά πορεία στον χώρο της δημοσιογραφίας, έχοντας εργαστεί σε σημαντικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως στον αθλητικό Τύπο.

Γεννήθηκε το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά, ενώ η καταγωγή του είναι από την Ύδρα. Στη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στις εφημερίδες «Φως των Σπορ», «Φίλαθλος», «Το Βήμα» και «Sportday». Παράλληλα, ασχολήθηκε με τον ειδικό Τύπο και ιδιαίτερα με τον χώρο της μοτοσυκλέτας, εκδίδοντας τα περιοδικά «Μοτό» και «Οζ».

Στην τηλεόραση έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συνεργασία του με τον δημοσιογράφο Αντώνη Καρπετόπουλο, με τον οποίο παρουσίασε σειρά αθλητικών εκπομπών. Μεταξύ αυτών ήταν και η καθημερινή εκπομπή «Tora Tora Tora», που παρουσίαζαν τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2002, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου.

Το 2018 ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα του στις βουλευτικές εκλογές του 2019 με τη Νέα Δημοκρατία, στον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών. Ωστόσο, δεν κατάφερε να εκλεγεί.

Τον Νοέμβριο του 2019 διορίστηκε ειδικός σύμβουλος στην ΕΡΤ, με αντικείμενο τον σχεδιασμό προγράμματος στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης.