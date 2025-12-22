Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο OPEN, με Άντζελα Δημητρίου και Λευτέρη Πανταζή σε ρόλο οικοδεσπότη

Ένα γνήσιο, λαμπερό πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν έχει ετοιμάσει φέτος το OPEN, που θα μας θυμίσει παλιές αγαπημένες εποχές με αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Η Άντζελα Δημητρίου και ο Λευτέρης Πανταζής, σε ρόλο οικοδεσπότη, υποδέχονται τη νέα χρονιά με πολλή μουσική και τραγούδι θυμίζοντάς μας τι σημαίνει πραγματική διασκέδαση.

Στο νυχτερινό κέντρο «Αθηναία», που εμφανίζονται φέτος οι δυο αγαπημένοι καλλιτέχνες, υποδέχονται την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου στις 21:50, τους φίλους τους, τους συναδέλφους τους, ανθρώπους με τους οποίους πορεύτηκαν μαζί, ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό τους, αλλά και νέα ταλέντα που εκείνοι ανέδειξαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λευτέρης και η Άντζελα πιάνουν το νήμα από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 που και οι δύο έκαναν τα πρώτα τους βήματα στο τραγούδι. Μοιράζονται άγνωστες ιστορίες και περιστατικά από εκείνα τα πρώτα χρόνια, από την πρώτη τους γνωριμία και την πρώτη τους συνεργασία.

«Συνταξιδιώτης» σ’ αυτό το βαγόνι των αναμνήσεων είναι ο θρυλικός παραγωγός Μίλτος Καρατζάς, καθοριστικός παράγων στη δισκογραφική πορεία και των δυο, ο οποίος διηγείται όμορφες ιστορίες από εκείνα τα χρόνια.

Ο Γιώργος Γερολυμάτος με τον οποίο συνεργάστηκαν για 6 ολόκληρα χρόνια και άφησαν εποχή στη θρυλική «Φαντασία», μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο και μας περιγράφει όλα όσα έχουν ζήσει μαζί. Δεν μένουν όμως μόνο στα λόγια.

Οι τρεις ερμηνευτές τραγουδούν ντουέτα τους από το πρόγραμμα εκείνης της εποχής και τα νυχτερινά κέντρα που εμφανίζονταν και τους απολαμβάνουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

Από την παρέα δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά και ο Χρήστος Μενιδιάτης, που ως μικρό παιδί παρακολουθούσε από το βάθος του μαγαζιού τον πατέρα του και τους συναδέλφους του να γράφουν ιστορία στην νυχτερινή διασκέδαση.

Ο Χρήστος Μενιδιάτης συμπράττει τραγουδιστικά τόσο με την Άντζελα Δημητρίου όσο και τον Λευτέρη Πανταζή σε τραγούδια που οι δύο οικοδεσπότες έλεγαν με τον πατέρα του, Μιχάλη Μενιδιάτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, ο ηθοποιός Μιχάλης Ιατρόπουλος μοιράζεται τα δικά του συναισθήματα και τραγουδά ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια του Λευτέρη Πανταζή.

Μαζί τους ακόμα, ο παραγωγός της τότε CBS Γιώργος Στουγιαντζίδης, η Χριστίνα Πολίτη, ο δημοσιογράφος Χρήστος Νέζος, που έχει ταξιδέψει με την Άντζελα Δημητρίου στο Λίβανο και άλλες αραβικές χώρες καταγράφοντας τις στιγμές αποθέωσης που έζησε εκεί, ο συνθέτης Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο μουσικός παραγωγός και dj Βαλεντίνο και ο Τρύφωνας Σαμαράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιστορίες συγκινητικές, ιστορίες χαρούμενες, με τον καθένα να ξετυλίγει ένα κομματάκι της πορείας των δύο καλλιτεχνών μέχρι και σήμερα. Ένα απλόχερο μοίρασμα συναισθημάτων, έτσι όπως πρέπει να είναι μια βραδιά πριν την αλλαγή μιας χρονιάς.

Τραγούδια των δύο καλλιτεχνών από το ξεκίνημά τους μέχρι και σήμερα ερμηνεύουν νεότεροι τραγουδιστές, η Μορφούλα Ιακωβίδου, η Τάνια Μπρεάζου, η Ειρήνη Παπαδοπούλου, η Χριστίνα Μηλιού, η Τραϊάνα Ανανία και ο Θάνος Λάμπρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά με τον Ποντιακό Σύλλογο Αγίας Βαρβάρας «ο Φάρος». Η πρόεδρος Σοφία Σαββίδου μας μυεί στα έθιμα για καλή τύχη για το 2026, ενώ ο δεξιοτέχνης της ποντιακής λύρας Γιώργος Ατματζίδης μας χαρίζει τον πρώτο ήχο της νέας χρονιάς για ένα κότσαρι και ένα ποντιακό από τον Λευτέρη Πανταζή και όλους τους προσκεκλημένους.

Στο αποκορύφωμα της βραδιάς, η Άντζελα και ο Λευτέρης υποδέχονται τον Θέμη Αδαμαντίδη και η νύχτα παίρνει φωτιά. Το 2026 μας βρίσκει με αγαπημένες επιτυχίες, με αξέχαστα τραγούδια που άφησαν εποχή. Ο Θέμης, η Άντζελα και ο Λευτέρης παίρνουν το μικρόφωνο και απογειώνουν τη βραδιά με τις ανεπανάληπτες επιτυχίες τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το εορταστικό πρόγραμμα του OPEN και φέτος τα έχει όλα! Λάμψη, τραγούδια, χορό και πολύ κέφι, παρέα με αγαπημένους καλλιτέχνες.

Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου στις 21:50 στο OPEN!