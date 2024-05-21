Παράδεισος των κυριών – Τρίτη (21/5): Ντίνος και Σίμος πιάνονται στα χέρια

Σήμερα το βράδυ, στις 20:00, έρχεται στην οθόνη του Alpha ένα ακόμα συναρπαστικό επεισόδιο της σειράς “Ο Παράδεισος των Κυριών“, γεμάτο ίντριγκες και ανατροπές. Στο προηγούμενο επεισόδιο, είδαμε την Αμαλία να έρχεται αντιμέτωπη με τον Σίμο, καθώς υποψιάζεται ότι κρύβει κάτι.

Τρίτη 21/5, επεισόδιο 146

Μία συμφωνία κλείνει και ένας πόλεμος αρχίζει. Οι εξελίξεις με το θέμα του μαγαζιού είναι ραγδαίες όμως η στάση του Ντίνου απέναντι στον Σίμο θα δημιουργήσει πολύ μεγάλες εντάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χριστόφορος αποφασίζει να βάλει νερό στο κρασί του σε σχέση με την υπόθεση του μωρού, θα κάνει το ίδιο και για τον Πάρη; Η επίσκεψη στο σπιτάκι στο δάσος που έμεναν ο Πάρης και η Γεωργία, έχει επηρεάσει πολύ τον Αποστόλη, ο οποίος επισκέπτεται την Μάγια και της κάνει μία όμορφη εξομολόγηση.

Η Αμαλία και η Μιράντα μαθαίνουν κάτι για τον Σίμο που θα τις προβληματίσει. Η Αμαλία αρχίζει και αμφιβάλλει για τον ποιον έχει πραγματικά δίπλα της. Η Βικτώρια είναι ένα βήμα μακριά από την ελευθερία της, θα πάνε όλα βάση σχεδίου ή μία απρόσμενη επίσκεψη θα αλλάξει τα δεδομένα;

«Ο Παράδεισος των κυριών», Δευτέρα με Πέμπτη στις 20:00, στον ALPHA.

Ειδήσεις σήμερα:

Κώστας Σλόυκας – Οι τρυφερές ευχές της Μαρίας Δαρσινού για την γιορτή του

Η ανάρτηση Μητσοτάκη για την γιορτή του γιου του: «Χρόνια πολλά στον καλύτερο συμπαίκτη μου»