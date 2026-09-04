Ο Νίκος Στραβελάκης επέστρεψε στην πρωινή εκπομπή του OPEN – Η ατάκα “καρφί” και ο χαιρετισμός της Κατερίνας Παπακωστοπούλου

Ο Νίκος Στραβελάκης επέστρεψε το πρωί της Παρασκευής (4/9) στο πλατό της εκπομπής «10 Παντού» στο OPEN, έχοντας ξανά στο πλευρό του την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, μετά την απουσία του των προηγούμενων ημερών. Η επιστροφή του δημοσιογράφου έγινε από νωρίς, με την έναρξη της εκπομπής να συνοδεύεται από το «Σ’ Αναζητώ στη Σαλονίκη» του Δημήτρη Μητροπάνου.

“Μας ξύπνησες μνήμες με αυτή την επιλογή τραγουδιού”, είπε αρχικά η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, με τον Νίκο Στραβελάκη να περνά αμέσως στη θεματολογία της εκπομπής. “Καλά εγώ Σαββατοκύριακο δουλεύω, 1 η ώρα μεσημεριανό δελτίο. Θέλω τους φίλους να είναι συντονισμένοι στο Open και το Σαββατοκύριακο. Να τα λέμε αυτά”, συνέχισε η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

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“Κατερίνα μου, δουλεύω 365 μέρες το χρόνο. Ακολουθώ τα ήθη του διευθυντή μας, του Χρήστου Παναγιωτόπουλου”, της απάντησε ο Νίκος Στραβελάκης, με τη δημοσιογράφο να επισημαίνει: “Έχω μπει στο ίδιο τριπάκι να ξέρετε και μ’ αρέσει πολύ”.

“Μη λες μεγάλες κουβέντες. Το ίδιο τριπάκι με τον Παναγιωτόπουλο δεν γίνεται”, συμπλήρωσε ο Νίκος Στραβελάκης.