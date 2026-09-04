Ύδρα: Καταγγελία εκπαιδευτικών για ενοίκια έως 880 ευρώ

Έντονο προβληματισμό προκαλεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ύδρα, με αφορμή την αναζήτηση κατοικίας από εκπαιδευτικούς που τοποθετήθηκαν στα σχολεία του νησιού.

Σύμφωνα με καταγγελία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργοσαρωνικού, ιδιοκτήτες κατοικιών φέρονται να ζητούν από εκπαιδευτικούς ενοίκια που φτάνουν ακόμη και τα 880 ευρώ τον μήνα.

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Την ίδια ώρα, εκπαιδευτικοί που αναζητούν αυτή την περίοδο σπίτι στην Ύδρα φέρονται να αναγκάζονται να διαμένουν προσωρινά σε ξενοδοχεία, με το ημερήσιο κόστος να ξεκινά από περίπου 75 ευρώ. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, σε ορισμένες περιπτώσεις ιδιοκτήτες ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους ότι τα διαθέσιμα σπίτια θα μπορούν να παραχωρηθούν μόνο από τον Νοέμβριο και μετά.

Μάλιστα, σε ανάρτησή του εκπαιδευτικός σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την κατάσταση, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «οι γονείς δεν επιθυμούν εκπαιδευτικούς για τα παιδιά τους αλλά τουρίστες για τα δωμάτιά τους», εκφράζοντας την αγανάκτησή του για το πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στα νησιά.

Τι απαντά ο Δήμος Ύδρας στο DEBATER

Το DEBATER επικοινώνησε με τον Δήμο Ύδρας, προκειμένου να καταγράψει τη δική του θέση για το ζήτημα.

Όπως ανέφεραν από τον Δήμο, αυτή τη στιγμή στην Ύδρα βρίσκονται 12 εκπαιδευτικοί που χρειάζονται στέγαση, εκ των οποίων οι 10 έχουν ήδη τακτοποιηθεί σε κατοικίες.

Ο Δήμος υποστηρίζει ότι έχει διαχρονικά στηρίξει τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο νησί. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, από το 2016 είναι ένας από τους πρώτους δήμους που προχώρησαν στη χορήγηση 200 ευρώ ως ενίσχυση ενοικίου στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

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Μάλιστα, όπως επισημαίνουν, στόχος είναι η συγκεκριμένη στήριξη να επεκταθεί και στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Δήμος στο DEBATER, οι 10 εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Ύδρα κατάφεραν να βρουν κατοικίες με ενοίκια που κυμαίνονται περίπου στα 400 με 450 ευρώ.

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Παράλληλα, ο Δήμος απευθύνει έκκληση προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων του νησιού που διαθέτουν κατοικίες προς ενοικίαση να διατηρούν τις τιμές σε λογικά επίπεδα, προκειμένου να μπορούν να στεγαστούν οι εκπαιδευτικοί που έρχονται να υπηρετήσουν στην Ύδρα.

Ωστόσο, από τη δημοτική αρχή επισημαίνεται ότι η αγορά ακινήτων είναι ελεύθερη και ο Δήμος δεν μπορεί να καθορίσει τις τιμές των ενοικίων.

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Επιστολή του δημάρχου στην υπουργό Παιδείας

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Δήμο, ο δήμαρχος Ύδρας Γεώργιος Κουκουδάκης έχει ήδη απευθυνθεί με επιστολή στην υπουργό Παιδείας, ζητώντας να δοθούν περισσότερα κίνητρα στους εκπαιδευτικούς που επιλέγουν να υπηρετήσουν στην Ύδρα αλλά και σε άλλα νησιά.

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Όπως επισημαίνει η δημοτική αρχή, το ζήτημα της στέγασης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται σε νησιωτικές περιοχές.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο όταν ένας εκπαιδευτικός καλείται να ζήσει με μισθό της τάξης των 800 ευρώ, την ώρα που σε ορισμένες περιπτώσεις τα ενοίκια μπορεί να πλησιάζουν ή ακόμη και να ξεπερνούν το συγκεκριμένο ποσό.

Η συζήτηση για τη στέγαση των εκπαιδευτικών στα νησιά επανέρχεται έτσι στο προσκήνιο, με την ανάγκη εξεύρεσης λύσεων να γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να υπηρετούν στα σχολεία των νησιών χωρίς να αντιμετωπίζουν αξεπέραστα προβλήματα διαμονής.