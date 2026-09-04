ΔΥΠΑ: Έως τις 20 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις επτά ΠΕΠΑΣ στον τουρισμό και στη φιλοξενία

Συνεχίζονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητευομένων στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το σχολικό έτος 2026-2027.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, στις 23:59.

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Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μία από τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον τουρισμό και στη φιλοξενία:

– Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου

– Τεχνίτης μαγειρικής τέχνης

– Τεχνίτης επισιτισμού

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν όσοι είναι 18 ετών και άνω και διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου ή ισότιμο τίτλο σπουδών.

Για την ειδικότητα «υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου» απαιτείται επιπλέον πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικών, γαλλικών ή γερμανικών, επιπέδου Β2.

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Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με κωδικούς TAXISnet, μέσω του gov.gr:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-peiramatike-epaggelmatike-skhole-tes-dypa

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Διαδρομή: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τον ψηφιακό σύμβουλο DYPA_GO, ο οποίος παρέχει εξατομικευμένη πληροφόρηση ανάλογα με τις ανάγκες τους. Είναι διαθέσιμος στην παραπάνω υπηρεσία του gov.gr και στην ιστοσελίδα https://schools.dypa.gov.gr/

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Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ΠΕΠΑΣ Μαθητείας λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο και εφαρμόζουν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης. Η θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση στη σχολή συνδυάζεται με μάθηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job training), ώστε οι μαθητευόμενοι να αποκτούν γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία.

Το πρόγραμμα μάθησης στη σχολή πραγματοποιείται από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο.

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Η μαθητεία σε εργασιακό χώρο γίνεται από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο, σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, με οκτάωρη ημερήσια απασχόληση, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Κατά τη μαθητεία στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι μαθητευόμενοι αμείβονται με ημερομίσθιο ίσο με το 95% του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη: 41,09 ευρώ × 95% = 39,04 ευρώ.

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν ανά ΠΕΠΑΣ το σχολικό έτος 2026-2027 είναι:

– Καλαμάκι, Ηράκλειο Κρήτης και Ρόδος: Τεχνίτης μαγειρικής τέχνης, υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου και τεχνίτης επισιτισμού

– Μυτιλήνη και Πάτρα: Τεχνίτης μαγειρικής τέχνης και τεχνίτης επισιτισμού

– Θεσσαλονίκη: Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου

– Κέρκυρα: Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου

Οι μαθητευόμενοι των ΠΕΠΑΣ:

– Συμμετέχουν σε πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, με αμοιβή και ασφάλιση.

– Φοιτούν σε σύγχρονα, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και λαμβάνουν δωρεάν βιβλία και βοηθήματα.

– Εκπαιδεύονται από έμπειρο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.

– Λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα στέγασης 240 ευρώ και ημερήσιο επίδομα σίτισης 9 ευρώ, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

– Δικαιούνται σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες, με αποδοχές, καθώς και αναβολή στράτευσης.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.dypa.gov.gr/mathitia?tab=peiramatikes-skholes-epas-dypa&tab2=ekpaidefomenoi-stis-peiramatikes-epas-mathitias&tab3=