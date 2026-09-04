Κατερίνα Στικούδη σε Ανθή Βούλγαρη: “Έχεις δώσει τους προσωπικούς σου αγώνες, είσαι πολύ δυνατή”

Η Κατερίνα Στικούδη έκανε την εμφάνισή της στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», όπου συνομίλησε με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, με αφορμή το νέο μουσικό της βήμα. Η τραγουδίστρια παρουσίασε το καινούργιο της τραγούδι «Το Είδωλό Σου», ενώ πριν ακόμη ξεκινήσει η συζήτηση στάθηκε ιδιαίτερα στην Ανθή Βούλγαρη.

“Σ’ αγαπάω πάρα πολύ. Σε ξέρω πολλά χρόνια, χαίρομαι για ό,τι έχεις καταφέρει, δεν σου χαρίστηκε τίποτα. Έχεις δώσει τους προσωπικούς σου αγώνες και εργασιακά και σαν μανούλα, είσαι καταπληκτική και μπράβο σου”, ανέφερε η Κατερίνα Στικούδη.

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“Το λέω με αγάπη… είσαι πολύ δυνατή, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εγώ λέω σε όλες τις γυναίκες: δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Απλά πάρτε το απόφαση”, είπε η Κατερίνα Στικούδη στο κλείσιμο της εκπομπής.