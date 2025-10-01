Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
MEDIA

«Νύχτα αποκαλύψεων»: Η νέα εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 8/10 στις 24:00

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1!

«Νύχτα αποκαλύψεων»: Η νέα εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 8/10 στις 24:00
DEBATER NEWSROOM

Από την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στις 24:00, και κάθε Τετάρτη, ο Πέτρος Κουσουλός θα αναζητά την πραγματική εικόνα στην «Νύχτα αποκαλύψεων». Μέσα από σκληρή έρευνα, αποκλειστικά ρεπορτάζ, συγκλονιστικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες, θα φωτίζει ό,τι έχει μείνει στο σκοτάδι.

Χωρίς εντυπωσιασμούς, αλλά με ουσιαστικό λόγο και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, θα σπάει την αλυσίδα της σιωπής και θα δίνει φωνή σε όσα δεν τολμούν να ειπωθούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί η αλήθεια δεν χάνεται ποτέ. Απλώς περιμένει να την ανακαλύψεις.

«Νύχτα αποκαλύψεων», με τον Πέτρο Κουσουλό: Πρεμιέρα την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη στις 24:00

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Παναγιωτίδης

Αρχισυντάκτης: Σωτήρης Σκουλούδης

Βοηθός αρχισυντάκτη: Κωνσταντίνα Τριανταφύλλου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Production manager: Βάσια Κουτούλα

Δημοσιογραφική ομάδα: Νίκος Νικολετάκης, Βαγγέλης Τριάντης, Κώστας Παπαδόπουλος, Τζένη Μάρκου, Ελένη Καρανικόλα, Χαρά Μπουτσικάκη, Μαρία Τσολακίδου, Χριστίνα Κόντρα, Δημήτρης Καπετανάκης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#NyxtaApokalypseon

Δείτε το τρέιλερ:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

MEDIA

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
«Η μεγάλη χίμαιρα»: Στον «αέρα» το νέο extended trailer της πολυαναμενόμενης σειράς της ΕΡΤ (vid)
MEDIA

«Η μεγάλη χίμαιρα»: Στον «αέρα» το νέο extended trailer της πολυαναμενόμενης σειράς της ΕΡΤ (vid)

Το νέο extended trailer της «Μεγάλης χίμαιρας» είναι στον «αέρα» και μας οδηγεί βαθύτερα στο αγωνιώδες εσωτερικό ταξίδι της Μαρίνας, στην πορεία της για τη λύτρωση που ποτέ δεν έρχεται. Το αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, που καθόρισε γενιές αναγνωστών, θα ζωντανέψει σύντομα στην ΕΡΤ1 και στο ERTFLIX, μέσα από μια τολμηρή και υψηλής αισθητικής τηλεοπτική μεταφορά έξι επεισοδίων. Με τη σκηνοθετική […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
«Η μεγάλη χίμαιρα»: Στον «αέρα» το νέο extended trailer της πολυαναμενόμενης σειράς της ΕΡΤ (vid)
MEDIA

«Η μεγάλη χίμαιρα»: Στον «αέρα» το νέο extended trailer της πολυαναμενόμενης σειράς της ΕΡΤ (vid)

Το νέο extended trailer της «Μεγάλης χίμαιρας» είναι στον «αέρα» και μας οδηγεί βαθύτερα στο αγωνιώδες εσωτερικό ταξίδι της Μαρίνας, στην πορεία της για τη λύτρωση που ποτέ δεν έρχεται. Το αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, που καθόρισε γενιές αναγνωστών, θα ζωντανέψει σύντομα στην ΕΡΤ1 και στο ERTFLIX, μέσα από μια τολμηρή και υψηλής αισθητικής τηλεοπτική μεταφορά έξι επεισοδίων. Με τη σκηνοθετική […]