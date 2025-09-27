Ναταλία Γερμανού: Έκανε πρεμιέρα για 8η σεζόν με το «Καλύτερα δε γίνεται»

Πρεμιέρα για 8η τηλεοπτική σεζόν έκανε το μεσημέρι του Σαββάτου το «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού.

Η παρουσιάστρια πιο ευδιάθετη και ανανεωμένη από ποτέ είπε την πρώτη καλησπέρα στο τηλεοπτικό κοινό και στη συνέχεια υποδέχθηκε τους συνεργάτες της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καλώς σας βρήκαμε! Δεν φαντάζεστε πόσο μας λείψατε. Σας πεθυμήσαμε, μας πεθυμήσατε, το εισπράττω αυτό, το καταλαβαίνω από τα μηνύματά σας. Έχετε ανάγκη να χαμογελάσετε και αυτό θα κάνουμε».

Η Ναταλία Γερμανού ανέφερε στη συνέχεια: «Για τον Alpha δεν έχω να πω πολλά. Όλο αυτό εδώ είναι το σπίτι μου, έτσι το νιώθω και ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους του Alpha, που με κάνουν με κάθε τρόπο να αισθάνομαι χρήσιμη, πολύτιμη και είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Σας αγαπώ, οικογένεια του Alpha», ήταν τα πρώτα λόγια της παρουσιάστριας.