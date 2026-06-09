Παναθηναϊκός: Καταγγελία στον ΕΣΑΚΕ για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού κατά της ΕΡΤ

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε καταγγελία κατά του Ολυμπιακού για την επιστολή που έστειλαν οι Πειραιώτες με αποδέκτη την ΕΡΤ για την κάλυψη του προηγούμενου παιχνιδιού της σειράς στο ΟΑΚΑ.

Η ΕΡΤ απάντησε στους ερυθρόλευκους και μετά την καταγγελία του Παναθηναϊκού ο ΕΣΑΚΕ θα πρέπει να αποφασίσει για ενδεχόμενη τιμωρία των ερυθρολεύκων. Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί σήμερα (9/6) στις 18:00.

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Ο τέταρτος τελικός της GBL ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη (10/06) με τον Ολυμπιακό να προηγείται στην σειρά με 2-1 μετά την νίκη με 102-92 στο Game 3 το βράδυ της Δευτέρας (8/6).