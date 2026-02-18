Μπέττυ Μαγγίρα: “ΣΕΙΣΜΟΣ” στο STAR για Shopping Star, Πρωινό ή GNTM – Πού θα «κλειδώσει»

Η Μπέττυ Μαγγίρα μετά από την παρουσίαση των τριών βραδιών του “Sing for Greece” κέντρισε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον στελεχών τηλεοπτικών σταθμών. Τόσο η Δημόσια Τηλεόραση όσο και το STAR επιθυμούν να εντάξουν στο δυναμικό τους την ηθοποιό και παρουσιάστρια, με το κανάλι της κάτω Κηφισιάς να την πολιορκεί για τρία διαφορετικά πρότζεκτ.

Τα 3 πρότζεκτ του STAR

Μέρες τώρα το όνομα της Μπέττυς Μαγγίρα συνδέεται με το GNTM στο οποίο υπενθυμίζεται ότι λίγους μήνες πριν είχε κάνει και guest εμφάνιση. Το show αναμένεται να επιστρέψει τηλεοπτικά τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ενώ τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν μέσα στο Καλοκαίρι. Παράλληλα, δυναμικό comeback πρόκειται να κάνει και το Shopping Star το οποίο προηγούμενες σεζόν είχε σημειώσει υψηλά νούμερα τηλεθέασης, με την ηθοποιό να είναι μία από τις πρώτες επιλογές του καναλιού.

Παράλληλα, η Μπέττυ Μαγγίρα δεν είναι απίθανο να βρεθεί στην πρωινή ζώνη του σταθμού, καθώς εξετάζεται μία ανανέωση αφού τα νούμερα τηλεθέασης έχουν πέσει αρκετά σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Φυσικά δεν έχουν παρθεί οι τελικές αποφάσεις και τα στελέχη του σταθμού θα συζητήσουν και με τους Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου, ωστόσο ο σταθμός φαίνεται αποφασισμένος να κάνει δραστικές αλλαγές στην πρωινή ζώνη.

Όπως φαίνεται η Μπέττυ Μαγγίρα έχει αρκετές προτάσεις τις οποίες πρέπει να σκεφτεί προσεκτικά πριν κάνει το επόμενο επαγγελματικό της βήμα. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι κάθε απόγευμα στην στήλη “Τηλεοπτικό Θερμόμετρο” του DEBATER, όπου ο Α.Δ. θα σας ενημερώνει για τις πιο… “καυτές” εξελίξεις στον χώρο της ελληνικής τηλεόρασης.