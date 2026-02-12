Μπέττυ Μαγγίρα: Όλες οι λεπτομέρειες του εντυπωσιακού look της στον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece
Φόρεσε μια δημιουργία του Γιάννη Λάσκου!
Η Μπέττυ Μαγγίρα έκλεψε τις εντυπώσεις στον Α’ Ημιτελικό του «Sing for Greece 2026», φορώντας μια εντυπωσιακή δημιουργία του καταξιωμένου Έλληνα σχεδιαστή Γιάννη Λάσκου. Μαζί με την Κατερίνα Βρανά και τον Γιώργο Καπουτζίδη, καλωσόρισε το κοινό και όλοι μαζί έδωσαν το σύνθημα για την επίσημη έναρξη της βραδιάς.
Οι λεπτομέρειες του εντυπωσιακού look της
Για τον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026, η Μπέττυ Μαγγίρα εντυπωσίασε με μια κατακόκκινη custom δημιουργία του Γιάννη Λάσκου, που ήταν ένα μακρύ φόρεμα-κορσές με διαφάνειες.
Για τον οίκο LASKOS couture, η διαδικασία της δημιουργίας είναι μια πράξη στενά συνδεδεμένη με το πρόσωπο που πρόκειται να φορέσει το ρούχο. Η Μπέττυ Μαγγίρα λειτούργησε ως η “βουβή δύναμη” πίσω από κάθε γραμμή και κάθε τολμηρή λεπτομέρεια του φορέματος.
Όπως έγραψε και ο Γιάννης Λάσκος στην λεζάντα ενός βίντεο που ανήρτησε στο TikTok: «Ένα φλογερό κόκκινο φόρεμα, διαχρονικό και επιβλητικό, προσθέτει αμέσως παρουσία και πάθος. Εκφράζει αυτοπεποίθηση, δύναμη, αδιαπραγμάτευτη κομψότητα. Όταν συνδυάζεται με τα εκλεπτυσμένα στοιχεία της υψηλής ραπτικής -μεθοδική ραπτική, πολυτελείς υφές και γλυπτική ακρίβεια- το αποτέλεσμα γίνεται πραγματικά εξαιρετικό».
Το αποτέλεσμα ήταν ένα κατακόκκινο φόρεμα-κορσές, μια επιλογή διαχρονική που δεν έμεινε ασχολίαστη από τους χρήστες των social media.
Η εμφάνισή της ήταν αντάξια της περίστασης, καθώς κατάφερε να συνδυάσει την κλασική θηλυκότητα με τη σύγχρονη υψηλή αισθητική, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στον δρόμο για τον μεγάλο μουσικό διαγωνισμό.
Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:
@yannis_laskos •From Creation to the Eurovision Stage. @Betty Maggira in LASKOS couture. Creation is always intimately connected to your muse. She is the silent force behind every line, every cut, every daring detail. A fiery red dress, timeless and commanding, instantly adds presence and passion. It speaks of confidence, of strength, of unapologetic elegance. When infused with the refined elements of haute couture—meticulous tailoring, luxurious textures, and sculptural precision—the result becomes truly exceptional. . . . #bettymaggira #LASKOS #redgown #eurovision #couture ♬ πρωτότυπος ήχος – Yannis Laskos
