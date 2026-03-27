«Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια: Αύριο, Σάββατο 28 Μαρτίου, καλεσμένη η Μαρία Μπεκατώρου

Αύριο, Σάββατο 28 Μαρτίου στις 21:00, η εκπομπή «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια φιλοξενεί τη Μαρία Μπεκατώρου σε μια βραδιά με πολλές συγκινήσεις. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η αγαπημένη παρουσιάστρια λυγίζει ακούοντας ένα τρυφερό και άκρως συγκινητικό μήνυμα από τη μητέρα της.

Όλα όσα θα δούμε στο 2ο επεισόδιο

Το «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια που στην πρεμιέρα του συγκίνησε, ενθουσίασε και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές, επιστρέφει το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1 για να μας χαρίσει μια ακόμα βραδιά γεμάτη δυνατές στιγμές.

Η αυλαία ανοίγει. Τα φώτα ανάβουν. Το «Moments» καλεί στη σκηνή του, τη Μαρία Μπεκατώρου.

Η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται την αγαπημένη παρουσιάστρια σε μία εκπομπή γεμάτη συγκίνηση, εξομολογήσεις, αναμνήσεις και εκπλήξεις. Μαζί με τη Μαρία, θα ταξιδέψουμε από την Κεφαλονιά μέχρι τον Χολαργό, ακολουθώντας μια διαδρομή που σημάδεψε τη ζωή της.

Θα επιστρέψουμε στην πλατεία του Αργοστολίου, εκεί όπου ως παιδί έκανε βόλτες με το ποδήλατο και απολάμβανε την αγαπημένη της κρέμα, γεμίζοντας παράλληλα τα γόνατά της με γρατζουνιές και γδαρσίματα.

Η μουσική πλημμυρίζει τη σκηνή, με κεφαλονίτικες καντάδες, ενώ χοροί και καντρίλιες ξυπνούν τις εφηβικές της αναμνήσεις, φέρνοντας ξανά στο φως όμορφες ιστορίες από τα παλιά.

Τα κείμενα του πατέρα της, Σπύρου, εκδότη της εφημερίδας «Παλμός», και το τρυφερό μήνυμα της μητέρας της, Ανίτας, που μιλά με αληθινή περηφάνια και αγάπη για την κόρη της, συγκινούν.

Το ταξίδι συνεχίζεται στο σχολείο της, στις Ουρσουλίνες, εκεί όπου συναντά παλιές της συμμαθήτριες και θυμάται τα μαθητικά της χρόνια, ενώ μια πιο παιχνιδιάρικη πλευρά της αποκαλύπτεται μέσα από ένα απρόσμενο μπασκετικό challenge με αντίπαλο τη Ζέτα και διαιτητή τον Γιώργο Πρίντεζη.

Στη συνέχεια, η Μαρία ζει ένα παιδικό της όνειρο, συναντώντας τον εφηβικό της έρωτα, Θάνο Καλλίρη, ενώ παράλληλα επιστρέφει στην πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση, αναβιώνοντας την εκπομπή της στο «Τηλεάστυ».

Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, δοκιμάζεται ακόμη μια φορά στο αν τελικά έμαθε να διαβάζει… χάρτες, ενώ στο πλατό αναβιώνει ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς χορούς της, παρέα με παίκτες του «Your Face Sounds Familiar».

Οι εκπλήξεις συνεχίζονται, αφού η Μαρία έρχεται αντιμέτωπη με το «Γεράκι» από το «The Chase», σε μια δοκιμασία γνώσεων, ενώ η έκπληξη από τον σύζυγό της, Αντώνη Αλεβιζόπουλο της δημιουργεί έντονα συναισθήματα.

Ο Βαγγέλης Περρής κάνει μία ανατρεπτική εμφάνιση στο «Moments» και μιλά για τη δική του… Μαρία στη «Χώρα των Θαυμάτων».

Στο «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια ξεδιπλώνονται στιγμές γέλιου, συγκίνησης και απρόσμενων αποκαλύψεων, σε ένα ταξίδι που αναδεικνύει τον άνθρωπο πίσω από τη δημόσια εικόνα, γιατί κάθε επεισόδιό του είναι μια αληθινή εμπειρία ζωής.

Δείτε παρακάτω το trailer: