Live News: Ο Νίκος Ευαγγελάτος επέστρεψε δυναμικά στο MEGA – Τα πρώτα λόγια του παρουσιαστή

Μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, ο Νίκος Ευαγγελάτος επέστρεψε δυναμικά στη συχνότητα του MEGA. Η ενημερωτική εκπομπή «Live News» έκανε πρεμιέρα σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου, με τον γνωστό δημοσιογράφο και παρουσιαστή να υποδέχεται τους τηλεθεατές και να ανοίγει την αυλαία της νέας σεζόν.

Ο Νίκος Ευαγγελάτος καλωσόρισε το τηλεοπτικό κοινό και αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αναμένεται να φέρει η νέα σεζόν.

Με την εκπομπή του να έχει καθιερωθεί ως ένα από τα βασικά ενημερωτικά δελτία της prime time, ο παρουσιαστής δήλωσε έτοιμος για μια ακόμα απαιτητική χρονιά, γεμάτη ρεπορτάζ, ανάλυση και ζωντανές συνδέσεις.

Τα πρώτα λόγια του παρουσιαστή

«Μας λείψατε πολύ. Ελπίζουμε το ίδιο να νιώθετε κι εσείς. Έχουμε μπροστά μας έναν βαρύ μήνα, ο Σεπτέμβριος πάντα είναι βαρύς, με το άνοιγμα των σχολείων και την επιστροφή στις δουλειές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ευαγγελάτος.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: