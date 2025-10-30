Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Λάκης Λαζόπουλος: Κόλαφος κατά του Γιώργου Λιάγκα – «Κινείσαι μεταξύ πονηριάς και κακίας»

«Εσύ νομίζεις ότι είσαι έξυπνος αλλά μπερδεύεσαι», σχολίασε επίσης

Λάκης Λαζόπουλος: Κόλαφος κατά του Γιώργου Λιάγκα – «Κινείσαι μεταξύ πονηριάς και κακίας»
Ο Λάκης Λαζόπουλος επέστρεψε για δεύτερη σεζόν στους δέκτες των τηλεθεατών, παρουσιάζοντας το βράδυ της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου το πρώτο επεισόδιο του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» για φέτος μέσα από τη συχνότητα του Mega.

Η έναρξη της εκπομπής, όπως συνηθίζει ο δημιουργός, ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη και συμβολική, καθώς ο Λάκης Λαζόπουλος επέλεξε το διαχρονικό τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, «Ο Καραγκιόζης».

Διαβάστε επίσης: «Αλ Τσαντίρι Νιουζ»: Τι τηλεθέαση σημείωσε η μεγάλη πρεμιέρα του Λάκη Λαζόπουλου στο MEGA

Μετά το καλλιτεχνικό και πολιτικό σχόλιο της έναρξης, ο Λάκης Λαζόπουλος πέρασε στη γνώριμη θεματολογία της εκπομπής του, σχολιάζοντας πρόσωπα και καταστάσεις.

Ένας από τους πρωταγωνιστές της σάτιρας της πρεμιέρας ήταν ο Γιώργος Λιάγκας, για τον οποίο ο Λάκης Λαζόπουλος παρουσίασε και σχολίασε τρία διαφορετικά βίντεο από την εκπομπή του.

«Υπάρχουν κάποιοι παρουσιαστές που ξέρουν την ελληνική γλώσσα και ζυγίζουν τις λέξεις τους. Ξέρουν ποια λέξη είναι βαριά και ποια λέξη είναι ελαφριά. Για να καταλάβω δηλαδή, η λέξη βλάξ είναι πιο ελαφριά λέξη από την λέξη ανόητος;», είπε αρχικά ο κωμικός ηθοποιός.

«Εσύ νομίζεις ότι είσαι έξυπνος, αλλά είσαι πονηρός και μπερδεύεσαι. Το κάτω σκαλοπάτι του πονηρού, είναι η κουτοπονηριά. Το πάνω σκαλοπάτι του πονηρού είναι η κακιά. Εκεί κινείσαι, σε αυτά τα τρία σκαλοπάτια», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

