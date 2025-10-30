Η σατιρική εκπομπή «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» επέστρεψε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, κάνοντας πρεμιέρα χθες, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, στο MEGA. Ο Λάκης Λαζόπουλος αναλαμβάνει και αυτή την σεζόν να σατιρίσει με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο πρόσωπα και γεγονότα της επικαιρότητας, σε μια προσπάθεια να επαναλάβει τις παλαιότερες επιτυχίες του.

Από πλευράς τηλεθέασης, η επιστροφή του Λάκη Λαζόπουλου κατέλαβε τη δεύτερη θέση και στις δύο κατηγορίες κοινού (Δυναμικό και Γενικό Σύνολο), αντιμετωπίζοντας ισχυρό ανταγωνισμό από τη σειρά «Άγιος Έρωτας», η οποία τερμάτισε πρώτη, αν και με μικρή διαφορά.

Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης

Δυναμικό Κοινό: Στην κατηγορία αυτή, η σειρά «Άγιος Έρωτας» επικράτησε οριακά με μέσο όρο 17,3%, έναντι του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» που ακολούθησε στενά με 16,8%. Την τρίτη θέση κατέκτησε το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» με 14,1%.

Γενικό Σύνολο: Ο «Άγιος Έρωτας» διατήρησε την πρώτη θέση και στο γενικό σύνολο, σημειώνοντας μέσο όρο 20,4%. Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» ακολούθησε με αξιοπρεπέστατο 19,4%, ενώ το «Grand Hotel» βρέθηκε τρίτο, συγκεντρώνοντας 14,8%.