Λάκης Λαζόπουλος: Αποκάλυψε ότι τον παρακολουθούσαν μέσω Predator – «Έλεγαν ότι είχα παραλάβει τα χαρτιά»

Με μια καταγγελία που αναμένεται να συζητηθεί έντονα έκλεισε την αυλαία του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» για τη φετινή σεζόν ο Λάκης Λαζόπουλος. Το βράδυ της Τετάρτης (17/12), λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής για φέτος, ο δημιουργός προχώρησε σε μια προσωπική αποκάλυψη, συνδέοντας το όνομά του με τη λίστα των παρακολουθήσεων μέσω του παράνομου λογισμικού Predator.

Πιο συγκεκριμένα, ο Λάκης Λαζόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά πως, σύμφωνα με επίσημο πόρισμα της ΑΔΑΕ, επιβεβαιώθηκε η παρακολούθησή του. Ωστόσο, το σημείο που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αίσθηση ήταν η αναφορά του σε μια περίεργη γραφειοκρατική «ανωμαλία».

Πριν φτάσει στην αποκάλυψη-σοκ, ο παρουσιαστής αφιέρωσε μεγάλο μέρος της εκπομπής στην κοινωνική πραγματικότητα. Μέσα από τη γνωστή καυστική του ματιά, έκανε μια αναδρομή στην καθημερινή πίεση, την ακρίβεια και τα άγχη που “λυγίζουν” τους πολίτες, προσπαθώντας να αποτυπώσει το κλίμα της εποχής.

«Όλοι έχουμε μια περίεργη στενοχώρια μέσα μας, πολλές φορές αδικαιολόγητη. Δεν ξέρεις τι σου φταίει, αλλά η αλήθεια είναι κάτι που νιώθουμε και ας μην την ξέρουμε. Έχουμε σταματήσει να νιώθουμε και εύχομαι το ’26 να είναι μια χρονιά με λιγότερο φόβο», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Λάκης Λαζόπουλος.

«Ο Άγιος Βασίλης να φέρει και καινούριο πρωθυπουργό δεν έχω πρόβλημα. Κι εγώ να λύσω μια από τις χιλιάδες προσωπικές απορίες που έχω, που δεν τις θέτω σε καμία εκπομπή. Μια μικρή μόνο. Στο χαρτί που μου ήρθε από την ΑΔΑΕ για τις παρακολουθήσεις με Predator από την ΕΥΠ, έγραφε μέσα ότι εγώ είχα παραλάβει τα χαρτιά πριν ενάμιση χρόνο. Ήμουν εγώ ο ίδιος και έδειξα και την ταυτότητά μου», είπε κλείνοντας ο κωμικός ηθοποιός.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: