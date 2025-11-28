«Κάτι ψήνεται»: Επιστρέφει το ριάλιτι μαγειρικής σε κανάλι έκπληξη – Πότε θα προβάλλεται

Ανακατατάξεις αναμένεται να σημειωθούν στα προγράμματα των καναλιών με την έλευση του νέου χρόνου, καθώς νέα projects αναμένεται να βγουν από τα συρτάρια των σταθμών.

Στον ΑΝΤ1 φαίνεται πως μελετούν την επιστροφή του «Κάτι Ψήνεται», του θρυλικού μαγειρικού format που σημείωσε μεγάλη επιτυχία στην πρώτη προβολή του μέσα από τη συχνότητα του ALPHA, ενώ, στη συνέχεια προβλήθηκε από το σταθμό του Αμαρουσίου, αλλά και από τον ΣΚΑΪ ως «Κάτι ξαναψήνεται» με παρουσιάστρια την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εταιρία παραγωγής του Γιάννη Καραγιάννη βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση των δικαιωμάτων και αναμένεται το επόμενο διάστημα να αρχίσει ο σχεδιασμός για την υλοποίησή του. Μάλιστα, την παρουσίαση θα αναλάβει ο Γιώργος Χατζηπαύλου που υπήρξε εκφωνητής του παιχνιδιού τα προγούμενα χρόνια.

Στον ΑΝΤ1 σκέφτονται να τοποθετήσουν το format στην απογευματινή τους ζώνη μετακομίζοντας το «5 Χ 5» με τον Θάνο Κιούση στη ζώνη του Σαββατοκύριακου.