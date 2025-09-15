Κατερίνα Καινούργιου: Η on air έκπληξη από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή – «Σ’ αγαπάω πολύ μωρό μου»

Η πρεμιέρα της Κατερίνας Καινούργιου με την εκπομπή «Super Κατερίνα» ξεκίνησε με μία τρυφερή στιγμή, καθώς ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, της επεφύλασσε μια on air έκπληξη.

Λίγο πριν περάσει σε διαφημίσεις, η παρουσιάστρια δέχτηκε μία μεγάλη ανθοδέσμη με κόκκινα τριαντάφυλλα. Η έκπληξή της ήταν εμφανής, ενώ η συγκίνησή της δεν κρύφτηκε, όταν ενημερώθηκε ότι τα λουλούδια ήταν από τον αγαπημένο της.

«Είναι από τον Παναγιώτη; Αλήθεια;… Τι ωραία που είναι… Ευχαριστώ πάρα πολύ! Είναι υπέροχα. Σ’ αγαπάω μωρό μου. Σ’ αγαπάω, το είπα! Στον άντρα μου το είπα», αναφώνησε η Κατερίνα Καινούργιου, επιβεβαιώνοντας έτσι την έντονη χαρά της.

Η παρουσιάστρια, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο ανανεωμένο zappIT και τον Γιώργο Σκρομπόλα, είχε αναφερθεί στην επιθυμία της να δημιουργήσει οικογένεια: «Γενικότερα είμαι σε μία φάση που έχω βάλει ως προτεραιότητα τη δημιουργία οικογένειας και το έχω πει γενικότερα πολλές φορές», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, είχε ενημερώσει τον Alpha για αυτή την προτεραιότητά της από την πρώτη στιγμή που υπέγραψε το συμβόλαιό της.

Η κίνηση του Παναγιώτη Κουτσουμπή αποτελεί μια δημόσια ένδειξη στήριξης προς την Κατερίνα Καινούργιου, ενισχύοντας τα σενάρια για το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: