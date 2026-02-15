J2US: Τι τηλεθέαση σημείωσε η πρεμιέρα;

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ του Σαββάτου (14/02/2026) στο OPEN το Just the 2 of Us, με τον Νίκο Κοκλώνη να επιστρέφει δυναμικά στους τηλεοπτικούς μας δέκτες και στη “μάχη” της τηλεθέασης. Το λαμπερό show σημείωσε μέσο όρο 8% στο δυναμικό κοινό και 10% στο γενικό σύνολο, μη καταφέρνοντας να “νικήσει” τον Εκατομμυριούχο στην πρώτη του μάχη για την τηλεθέαση στην prime time.

Αναλυτικά, η τηλεθέαση στην prime time του Σαββάτου (14/02)

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 11%

J2US – 8%

Don’t forget the lyrics – 6,4%

The Wall – 5,4%

Παρέα – 3,1%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 13%

J2US – 10%

Παρέα – 8%

Don’t forget the lyrics – 6,2%

The Wall – 6,1%