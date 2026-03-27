J2US: Αλλάζει ώρα μετάδοσης στο OPEN – Η Άντζελα Δημητρίου καλεσμένη στο 6ο live του μουσικού σόου

Το μουσικό σόου «J2US» αλλάζει ώρα μετάδοσης στο OPEN και είναι πανέτοιμο για το 6ο live με επίσημη καλεσμένη την Άντζελα Δημητρίου. Η αγαπημένη τραγουδίστρια θα χαρίσει στο κοινό μια μοναδική εμφάνιση, ενώ παράλληλα θα πάρει θέση στην κριτική επιτροπή ως η τέταρτη guest κριτής της βραδιάς.

Όλα όσα θα δούμε στο 6ο live

Απ’ τις εμβληματικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, η μία και μοναδική, Άντζελα Δημητρίου, έρχεται αυτή την εβδομάδα να «σαρώσει» τη σκηνή, αλλά και την κριτική, στο μεγαλύτερο τηλεοπτικό πάρτυ.

Η «Λαίδη» του πενταγράμμου, απ’ τις δημοφιλέστερες και εμπορικότερες τραγουδίστριες, με εκατοντάδες πλατινένιες επιτυχίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μυθιστορηματική καριέρα.

Φέρνει αυτό το Σάββατο, καλεσμένη του Νίκου Κοκλώνη στο πλατό του J2US, τη λάμψη, την χαρακτηριστική χροιά, το έντονο ταμπεραμέντο και τα διαχρονικά αξεπέραστα τραγούδια της, βάζοντας «φωτιά στα Σαββατόβραδα»!

Η πληθωρική παρουσία της δεν θα περιοριστεί στη σκηνή!

Θα την απολαύσουμε και στη θέση του τέταρτου κριτή ως guest, έτοιμη να δώσει τις δικές της παρατηρήσεις στους διαγωνιζόμενους με το αφοπλιστικό της στυλ, την αυθεντικότητα που τη χαρακτηρίζει και με σχόλια που σίγουρα θα συζητηθούν!

