IQ 160: O τρίτος κύκλος κάνει φινάλε με ένα χορταστικό επεισόδιο – Απόψε στις 21:00

Η αγαπημένη σειρά του Star, IQ 160, ρίχνει απόψε αυλαία με τα δύο τελευταία επεισόδια του τρίτου κύκλου κι έρχεται στις οθόνες μας γεμάτο εκπλήξεις.

Τι θα δούμε στο 11ο επεισόδιο

Ο Τηλέμαχος έχει μάθει πως ο Καλατζής είναι ο «ανταγωνιστής» του, στο θέμα της πατρότητας του παιδιού της Πηνελόπης. Παραμένει, όμως, δίπλα της και «φροντίζει» για όλα με έναν «φορτικό» τρόπο. Μια σαραντάχρονη ινφλουένσερ και μητέρα δολοφονείται σε ζωντανή μετάδοση, μέσω του κινητού της και το πτώμα της βρίσκεται σε ένα ερειπωμένο κτίσμα.

Οι ακόλουθοί της είναι σοκαρισμένοι και προσπαθούν να βοηθήσουν και ειδικά η πιο φανατική από αυτούς, που όχι μόνο λάτρευε την ινφλουένσερ, αλλά την ακολουθούσε και σε κάθε της βήμα. Η ομάδα αρχικά χρησιμοποιεί τις πληροφορίες της, ώσπου διαπιστώνουν ότι η γυναίκα είναι φαντασιόπληκτη. Έχει φτιάξει στο μυαλό της μια ιστορία μυστηρίου που δε στέκει, αλλά που δυστυχώς «όπλισε» το χέρι του δολοφόνου. Ο Τηλέμαχος μαθαίνει για τη συμμετοχή της Πηνελόπης στην έρευνα και τα βάζει με τον Καλατζή, πιστεύοντας ότι εκείνος την πιέζει να το κάνει.

Η Πηνελόπη αποφασίζει να ανοίξει επιτέλους τον φάκελο με το τεστ πατρότητας, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που ευχόταν…

Τι θα δούμε στο 12ο επεισόδιο

Ο Καλατζής έχει απογοητευτεί μαθαίνοντας ότι δεν είναι αυτός ο πατέρας του παιδιού της Πηνελόπης. Εκείνη βρίσκεται σε υποχρεωτική άδεια τοκετού, αλλά μια καινούργια υπόθεση την ιντριγκάρει: Ένας 45χρονος οφθαλμίατρος βρίσκεται δολοφονημένος, στο ιατρείο του.

Η Πηνελόπη πιστεύει ότι ο ένοχος είναι ο συνέταιρος του θύματος, ο επίσης οφθαλμίατρος Γρηγόρης Ραγκαβής, αλλά δεν έχει αποδείξεις. Παρόλα αυτά, το ένστικτό της τής λέει ότι αυτός είναι ο δολοφόνος και κάνει τα πάντα για να καταρρίψει το ισχυρό του άλλοθι, φτάνοντας ακόμη και σε σημείο να παραλογίζεται! Συνεχίζοντας το επίμονο κυνηγητό του Ραγκαβή, αγνοεί τις συσπάσεις του τοκετού, που έχουν ήδη ξεκινήσει, με αποτέλεσμα να γεννήσει τελικά στη ρεσεψιόν της οφθαλμολογικής κλινικής, με τη βοήθεια του Καλατζή.

Παρά την ταλαιπωρία της, είναι χαρούμενη που διαλεύκανε την υπόθεση και συγκινημένη, που κρατάει τον γιο της στην αγκαλιά της. Το ίδιο συγκινημένος και ενθουσιασμένος είναι και ο Τηλέμαχος, ώσπου έρχεται η μεγάλη ανατροπή: Το φούτερ που χρησιμοποιήθηκε για το τεστ πατρότητας δεν ήταν δικό του, αλλά του Καλατζή!