Η Αδαμαντία Λιόλιου στην ΕΡΤ – Εντάσσεται στην δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤNEWS
Θα παρουσιάζει κάθε Σαβ/κο στις 18:00, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNEWS
Μια νέα, δυναμική παρουσία έρχεται να ενισχύσει το δημοσιογραφικό δυναμικό της ΕΡΤ. Η κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε επίσημα την ένταξη της Αδαμαντίας Λιόλιου στην ομάδα του ΕΡΤNEWS, αναθέτοντάς της έναν από τους πιο σημαντικούς ρόλους.
H επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ
Η ΕΡΤ ανακοινώνει την ένταξη της Αδαμαντίας Λιόλιου στο δημοσιογραφικό δυναμικό της.
Η δημοσιογράφος με τη δυναμική παρουσία ακόμη και σε εμπόλεμες ζώνες, θα παρουσιάζει κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:00, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNEWS.
Επιπλέον, ως απεσταλμένη θα καλύπτει γεγονότα βαρύνουσας σημασίας.
Η προσθήκη της Αδαμαντίας Λιόλιου στην ισχυρή δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤNEWS, ενισχύει περαιτέρω το ενημερωτικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης και την ξεχωριστή του ταυτότητα.
