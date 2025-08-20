Η Αδαμαντία Λιόλιου στην ΕΡΤ – Εντάσσεται στην δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤNEWS

Μια νέα, δυναμική παρουσία έρχεται να ενισχύσει το δημοσιογραφικό δυναμικό της ΕΡΤ. Η κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε επίσημα την ένταξη της Αδαμαντίας Λιόλιου στην ομάδα του ΕΡΤNEWS, αναθέτοντάς της έναν από τους πιο σημαντικούς ρόλους.

H επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ

Η ΕΡΤ ανακοινώνει την ένταξη της Αδαμαντίας Λιόλιου στο δημοσιογραφικό δυναμικό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δημοσιογράφος με τη δυναμική παρουσία ακόμη και σε εμπόλεμες ζώνες, θα παρουσιάζει κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:00, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNEWS.

Επιπλέον, ως απεσταλμένη θα καλύπτει γεγονότα βαρύνουσας σημασίας.

Η προσθήκη της Αδαμαντίας Λιόλιου στην ισχυρή δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤNEWS, ενισχύει περαιτέρω το ενημερωτικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης και την ξεχωριστή του ταυτότητα.